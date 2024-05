Trabajo encarrila el acuerdo para reformar el subsidio de paro con nuevas ayudas y reglas de compatibilidad

Los sindicatos ven grandes avances y someterán la reforma negociada a sus órganos de dirección para dar su visto bueno

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Trabajo tiene encarrilado un acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo tras la reunión que ha celebrado esta tarde con los agentes sociales, en la que ha presentado un nueva propuesta que incorpora, como novedades, la creación de un subsidio específico para mujeres víctimas de violencia de género y nuevas reglas de compatibilidad con el empleo.

Así, tal y como avanzó esta misma mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, no sólo se permitirá compatibilizar el subsidio con un empleo, también la prestación contributiva de paro podrá simultanearse con el desempeño de un puesto de trabajo, de manera "muy similar" a lo que se planteó para el nivel asistencial.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado tras la reunión con los agentes sociales que el objetivo de esta medida es "muy claro": evitar que el paro se enquiste.

"Por lo tanto, a partir del año, que es cuando empezamos a tener problemas grandes de inserción en el mercado de trabajo, que haya toda una serie de estímulos para que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo. Por lo tanto, va a ser una fórmula especial de protección a los parados de larga duración", ha explicado.

En su opinión, se han puesto ya los mimbres para un acuerdo inmediato con los interlocutores sociales. "Lo que hemos pedido a las organizaciones es que ahora hagan su proceso de consulta interna y que nos den una respuesta. Yo tengo mucha confianza en que, una vez que el texto que ya ha sido puesto encima de la mesa, podamos contar con un acuerdo", ha dicho Pérez Rey.

El secretario de Estado ha hecho hincapié en que su intención es que la CEOE se incorpore a este posible acuerdo porque "no hay ningún motivo de peso para que la patronal se quede fuera".

"Es cierto que hay algunas posturas de la patronal española que no son asumibles para el Ministerio de Trabajo (...) pero creo que una reforma del subsidio que incorpora a nuevos colectivos (eventuales agrarios, menores de 45 años, víctimas de violencia de género), que mejora las cuantías, que garantiza la compatibilidad, no hay ninguna justificación para que la patronal no esté dentro", ha señalado.

En todo caso, el secretario de Estado cree que en la reunión de este lunes "se han sentado profundamente los mimbres para que, en un plazo inminente, se pueda anunciar un nuevo acuerdo de diálogo social que será trasladado al Boletín Oficial del Estado".

Pérez Rey ha afirmado además que harán todo lo posible desde el Gobierno para que esta reforma salga con el respaldo de los agentes sociales y de los grupos parlamentarios.

Desde los sindicatos, Cristina Estévez (UGT) y Carlos Bravo (CCOO) han valorado positivamente los avances conseguidos en esta negociación porque mejora la protección por desempleo del nivel asistencial, incorporando nuevos colectivos, y sus cuantías, si bien entienden que la referencia de los subsidios (actualmente el Iprem) no es la más adecuada.

Los representantes sindicales han asegurado que esperan recibir un nuevo texto en las próximas horas con las aportaciones realizadas en la reunión para someterlo a sus respectivos órganos de dirección.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))