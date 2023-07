Trabajo hará "todo lo posible" para que el Gobierno apruebe el Estatuto del Becario antes de las elecciones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que el Ministerio que dirige Yolanda Díaz hará "todo lo posible" para que el Consejo de Ministros "dé su visto bueno cuanto antes" al Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario.

Así lo ha manifestado este martes 4 de julio el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, al ser preguntado en la rueda de prensa para ofrecer los datos del paro sobre si el Ministerio da por descartado aprobar el Estatuto del Becario antes de las elecciones.

"No lo damos por descartado. El Ministerio de Trabajo sigue insistiendo en incorporarlo a los órganos colegiados del Gobierno para que vaya cuanto antes al Consejo de Ministros", ha sentenciado Pérez Rey.

En este sentido, ha defendido que el Estatuto del Becario es "un acuerdo de diálogo social, suscrito por los sindicatos", aunque no por la patronal. "Tiene obviamente una enorme importancia para, especialmente, los jóvenes de nuestro país y, por lo tanto, el Ministerio de Trabajo va a hacer todo lo posible para que el Consejo de Ministros dé su visto bueno cuanto antes a ese Estatuto", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que el Estatuto del Becario es "uno de los compromisos que derivan de la Reforma Laboral". "Tiene una importancia decisiva para evitar el lastre que han supuesto en el mercado de trabajo los falsos becarios y además para garantizar unas prácticas de calidad y no sometidas a los abusos o en otras ocasiones a que haya directamente muchos jóvenes que no pueden acceder a esas prácticas porque no se les compensan los gastos en los que incurren", ha apostillado Pérez Rey.

Hace quince días, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, firmaron el acuerdo sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, que no cuenta con el apoyo de la CEOE.

La propuesta del Estatuto del Becario, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.

El objetivo de esta norma es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.

Para que el Estatuto del Becario entre en vigor, el Ministerio de Trabajo debe elevar el texto al Consejo de Ministros, que tendría que aprobar la norma vía real decreto ley antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Para ello, el Departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha fijado una fecha y apuesta por la prudencia para su tramitación e ir viendo los plazos.