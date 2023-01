Trabajo reitera que no existen datos depurados de los fijos-discontinuos inactivos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha insistido este martes en que ningún gobierno de ningún signo político ha proporcionado las cifras de fijos-discontinuos inactivos, ya que no existen estadísticas "depuradas".

En respuesta a las acusaciones del PP, que considera que el Gobierno "maquilla" los datos de empleo, Pérez Rey ha recordado que la contabilidad de estos trabajadores es la misma de 1985 y que el Ejecutivo "no ha cambiado ni una coma ni a los cómputos ni al registro estadístico".

El secretario de Estado ha subrayado que es difícil obtener este dato porque no está "depurado estadísticamente", ya que se encuentra dentro de los demandantes ocupados con relación laboral, que también incluye a otros colectivos de trabajadores.

"Estamos trabajando para darlo. En el momento en el que tengamos una depuración estadística que nos permita trasladar el dato con confianza y rigor, así lo haremos", ha garantizado.

Pérez Rey también reprochado al PP "estar muy aburrido y abrumado por las cifras de estabilidad en el empleo" para que su aporte a la política del país sea "poner en duda las cifras oficiales".

Además, ha señalado que en 2013, durante el mandato popular y tras la reforma laboral de 2012, había casi 1 millón de demandantes ocupados con relación laboral.

"¿Me quiere decir el PP que cuando alcanzó sus nefastos 6 millones de parados deberíamos haber sumado el millón mas de ocupados con relación laboral? ¿O lo que hace es un intento desesperado de (...) establecer estas sombras de dudas, dignas de quien no tiene mucha responsabilidad al frente de la gestión?", ha planteado el secretario de Estado.

MODELO DE CONTRATACIÓN ESTABLE

Pérez Rey ha aprovechado las críticas para defender el contrato fijo-discontinuo como un "modelo de contrato estable, con derechos y todas las garantías de protección social.

Para el secretario de Estado, estos contratos representan "una solución" para los sectores estacionales y ofrecen "derechos y garantías protegidos frente al despido".

Además, ha recordado que es una modalidad que existe "desde hace décadas", pero quedó desplazado por modelos de contratación "de usar y tirar".

"Los fijos discontinuos tienen un trabajo, porque hablamos de ellos como si fueran personas que no tienen garantizado el trabajo. Esto es bastante importante para quien no tiene que someterse a la incertidumbre de si volverá a trabajar o no", ha apuntado Pérez Rey.

DIEZ VECES MÁS DE FIJOS-DISCONTINUOS QUE EN DICIEMBRE DE 2021

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2022 un descenso de 268.252 personas (-8,6%), hasta un total de 2.837.635 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha destacado que estos datos se han conseguido "en un contexto internacional que sigue marcado por la incertidumbre".

Atendiendo sólo a los contratos efectuados en el mes de diciembre, las oficinas de empleo contabilizaron 1.189.917 contratos, un 29,2% menos que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 464.152 fueron contratos indefinidos, cifra que supera en más del doble (+167,1%) a la de diciembre de 2021.

En total, el 39% de los contratos realizados en diciembre fueron indefinidos, porcentaje que se ha reducido cuatro puntos respecto al mes anterior, cuando la proporción de contratos fijos fue del 43,2%. Los contratos temporales, por su parte, representaron el 61%, con 782.002 contratos, un 51,8% menos que en diciembre de 2021.

Del total de contratos indefinidos suscritos en el último mes del año, 178.983 fueron a tiempo completo, un 62,8% más que en diciembre de 2021; 177.877 eran contratos fijos-discontinuos, multiplicando por más de diez la cifra de diciembre de 2021 (+964%), y 107.292 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, más del doble que un año antes (+127,6%).