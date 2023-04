Trabajo y Seguridad Social registran un marzo "magnífico" a un año de la plena entrada en vigor de la reforma

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, han destacado este martes los "magníficos" datos de trabajo y afiliación de marzo, un año después de la plena entrada en vigor de la reforma laboral.

Pérez Rey ha subrayado que las cifras de marzo han sido buenas en todas sus variables (paro registrado, modelo de contratación y desempleo) y se confirma que "el mercado de trabajo español goza de resiliencia y fortaleza", con 48.755 parados menos en marzo en relación al mes anterior (-1,67%).

De este modo, al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.862.260 desempleados, su menor cifra en este mes desde 2008.

Por su parte, la Seguridad Social ganó una media de 206.410 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%), su mayor alza en este mes en toda la seria histórica. Al finalizar marzo, el número total de cotizantes a la Seguridad Social en valores medios se situó en 20.376.552 personas, como han informado desde el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"No hay nada comparable. La intensidad de esta creación de empleo está siendo verdaderamente sorprendente, o no tan sorprendente si tenemos en cuenta lo que esto está reflejando, el impacto del Plan de Recuperación, de esa combinación de reformas estructurales por un lado, de la reforma laboral en particular, y la mismo tiempo del conjunto de reformas vinculadas a ese Plan y al conjunto de inversiones", ha comentado el secretario de Estado de la Seguridad Social en la rueda de prensa.

BAJADA DEL PARO GENERALIZADA POR SECTOR, SEXO Y EDAD

Pérez Rey ha afirmado que marzo fue un "mes muy bueno para el empleo", con uno de los mejores marzos de la serie histórica.

La cifra total de parados, con esos 2.862.260 desempleados, es la más baja de los últimos 15 años, y el secretario de Estado ha instado a analizarla no solo en valores absolutos, que "ya no son tan significativos", sino en los relativos.

"En términos porcentuales ha caído casi un 1,7% desde el mes anterior. La caída más alta de los últimos 20 años en términos relativos", ha expuesto el secretario de Estado de Empleo en la rueda de prensa de presentación de los datos.

También ha incidido en que los descensos de marzo han sido generalizados "en todos los territorios, entre hombres y mujeres, y en todas las franjas de edad", lejos de "aquellas predicciones apocalípticas de un trimestre negativo en términos de empleo".

Por sectores, el paro descendió especialmente en el sector servicios, que restó 42.789 desempleados (-2%) por las contrataciones en la hostelería de cara a la Semana Santa. Le siguieron la construcción, donde el desempleo disminuyó en 3.898 personas (-1,7%); la industria, con 3.419 parados menos (-1,47%) y la agricultura, con 2.648 desempleados menos (-2,3%).

El paro subió en el colectivo sin empleo anterior, que tras sumar 10.139 desempleados en febrero, añadió en marzo otros 3.999 parados a sus filas (+1,5%). "No estamos hablando de personas que vayan desde la pérdida de un trabajo, sino de un colectivo que se incorpora por vez primera a nuestras estadísticas para buscar un empleo", ha matizado Pérez Rey.

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque algo más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino se redujo en 25.897 mujeres (-1,5%), frente a un retroceso del paro masculino de 22.858 varones (-1,9%). "Es el mayor descenso femenino de la serie histórica, similar a la bajada de 2018 y por encima de los meses de marzo anteriores", ha añadido el secretario de Estado.

Así, al finalizar marzo, el total de mujeres desempleadas se situó en 1.718.323 paradas, su cifra más baja de los últimos 15 años, mientras que el número de hombres en paro totalizó 1.143.937 desempleados

"No solo es una buena noticia que las mujeres empiecen a ser contratadas indefinidas sino que estemos acusando este descenso del paro por la importancia de las políticas de incorporación al mercado de trabajo y de los planes de igualdad", ha asegurado.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó un 0,1% en marzo, con 267 parados menos que a cierre de febrero, mientras que el paro de las personas con 25 años y más disminuyó en 48.488 desempleados (-1,8%).

Trabajo ha destacado que el paro juvenil se ha reducido en marzo por primera vez en este mes en los últimos nueve años, lo que ha situado el total de menores de 25 años en desempleo en 215.099, su cifra más baja en un mes de marzo dentro de la serie histórica.

Por territorios, el paro registrado bajó en marzo en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid, donde subió en 1.013 desempleados. Los mayores descensos se registraron en Andalucía (-15.284 parados), Canarias (-5.775) y Castilla y León (-4.446 desempleados).

En cuanto al tipo de contrato, en marzo se registraron 1.315.095 contratos, un 21,3% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, 615.674 fueron contratos indefinidos, cifra que supera en un 19,8% a la de marzo de 2022.

En total, el 46,82% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje que supera el registrado en febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 45,46%. De todos los contratos suscritos en marzo, 699.421 fueron contratos temporales, un 39,6% menos que en igual mes de 2022.

"Cerca del 47% de los contratos que se han registrado en oficinas del SEPE tienen duración indefinida, son contratos estables y con derecho", ha apuntado Pérez Rey, quien también se ha referido al "desplome de la contratación temporal, con una reducción drástica del uso de los contratos temporales".

INTENSIFICACIÓN DEL RITMO DE AFILIACIÓN

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Suárez ha precisado que "el ritmo de la afiliación se ha ido intensificando" y, además, se ha conseguido una recuperación "equilibrada" en todas las comunidades autónomas, con niveles de creación de empleo por encima del 2%, o por encima del 5% en la mitad sur y en ambos archipiélagos.

El secretario de Estado de la Seguridad Social ha hablado de "resultados verdaderamente extraordinarios" en marzo, con 20.532.371 afiliados, superando así, por primera vez, la barrera de los 20,5 millones de cotizantes en términos desestacionalizados.

"Es un dato histórico por el nivel que alcanzamos y referido al mes de marzo porque no ha habido nunca un mes de marzo en términos desestacionalizados tan generoso en creación de empleo", ha explicado Suárez en la rueda de prensa.

Además, ha resaltado los datos de afiliación de las mujeres con 111.632 nuevas cotizantes respecto a febrero (+1,17%) y un total de 9.598.202 afiliadas, nuevo récord histórico.

Para Suárez también resulta reseñable la creación de empleo en sectores de actividad "de mayor valor añadido", así como el crecimiento del número de afiliados con un contrato indefinido. El porcentaje de afiliados con contrato temporal retrocedió en marzo hasta un mínimo histórico del 14%, frente a la media del 30% de antes de la reforma laboral. En el caso de los menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido 32 puntos, desde el 53% al 21%.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabiliza ahora 2,6 millones de afiliados más con contrato indefinido que en diciembre de 2021, último mes antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. "Es un cambio absolutamente asombroso", ha resumido el secretario de Estado.