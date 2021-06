Las transacciones de oficinas flexibles crecieron un 85,4% en Madrid y Barcelona en el primer trimestre

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los conocidos como espacios flexibles (centros de negocios dinámicos que se ajustan a la necesidad de las empresas) viven un momento álgido actualmente, con un aumento de un 85,4% de operaciones en el primer trimestre de 2021 en Madrid y Barcelona, según datos de la consultora inmobiliaria CBRE.

En concreto se han cerrado 2.521 transacciones en Barcelona y 2.454 en Madrid. Aún así, el aumento de estas transacciones no se ha visto materializado en ocupantes, ya que los puestos cerrados son para un futuro cercano, coincidiendo con los planes de vuelta a la oficina de las principales compañías españolas. En concreto, en Barcelona estos centros tienen una ocupación promedia de un 66% y en Madrid de un 63%.

En cuanto al perfil demandante de este sector ha habido un cambio significativo de tendencia, ya que los espacios flexibles ya no son la única alternativa para empresas tecnológicas y 'start-up' con necesidades inmediatas. Según los datos de CBRE, el 60% de los puestos demandados por empresas provienen de empresas que anteriormente no habían usado este servicio. No obstante, el 30% de la demanda proviene de empresas tecnológicas y 'start-up', ya familiarizadas con esta metodología de trabajo.

Otro hecho significativo que confirma el cambio de tendencia en el perfil del demandante es la media del tamaño de puestos solicitados por las compañías, ya que el 41% de las mismas han demandado en torno a más de cien puestos.

"Este cambio de tendencia, en el perfil de las empresas que demanda este tipo de servicio, está demostrando que el sector es una opción de presente y futuro muy atractiva para las compañías que, a priori, no tienen un perfil tecnológico o de 'start-up'. Además, pone en valor la estrategia hacia el modelo de trabajo híbrido, en los que los empleados alternarán el trabajo en una oficina física proporcionada por su empresa, con el trabajo en el hogar o en un 'coworking'", ha apuntado el vicepresidente de CBRE España, Alfonso Galobart.