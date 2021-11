Las transacciones en los sectores de salud, telecomunicaciones y automoción son las más rentables, según PwC

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Las transacciones de los sectores de salud (incluyendo el farmacéutico), telecomunicaciones y automoción son las más rentables y las que crean mayor valor para los accionistas, según revela el informe 'Doing the right deals' elaborado por PwC.

La firma de servicios profesionales, que ha analizado 800 operaciones realizadas en los últimos diez años en 16 industrias distintas, ha explicado que la pandemia ha desembocado en un 'boom' de fusiones y adquisiciones, aunque "ni todas las transacciones crean el mismo valor ni generan los mismos retornos".

Los 'deals' que tienen como objetivo hacerse con nuevas capacidades o mejorar las ya existentes son los que consiguen un mayor retorno para el accionista, en torno a un 14% más, en comparación con las transacciones que no consideran estos aspectos.

Ese es el caso del 90% de operaciones que se ejecutan en los sectores de salud, telecomunicaciones y automoción, que contrastan con aquellas que no tienen ese enfoque y buscan en una categoría de producto, en un nuevo mercado geográfico o las operaciones que se realizan para consolidar o diversificar una compañía.

De hecho, el estudio insiste en que no todas las transacciones crean valor necesariamente y estima que el 53% de las operaciones acaban generando un retorno para el accionista por debajo de la rentabilidad media sector.

No obstante, la pandemia ha acelerado la necesidad de transformarse que tienen las compañías y, como consecuencia, está impulsando las operaciones de fusiones y adquisiciones más rentables: aquellas en las que el comprador busca acceder a nuevas capacidades o potenciar las que ya tiene.

Estas se están produciendo en todo lo relacionado con la digitalización, en materia de sostenibilidad y descarbonización y para reforzar una mayor resiliencia de las cadenas de suministro de las compañías, entre otras cuestiones.

"El hecho de que una transacción cree valor depende más de ese encaje de capacidades entre las dos compañías que de otras motivaciones específicas como la consolidación, la diversificación o la entrada en nuevos mercados", ha destacado el socio responsable de Transacciones de PwC, Malcolm Lloyd.

El informe revela que las operaciones que buscan aprovechar las capacidades del comprador generan una rentabilidad adiciones de 3,9 puntos porcentuales más que la media del mercado. El 41% de los 'deals' analizados se corresponde con este tipo, entre los que la firma ha destacado la compra de Abraxis BioSciene por parte de Celgene Corporation en 2010 por 2.900 millones de dólares (2.583 millones de euros).

Las transacciones destinadas a potenciar o ganar nuevas capacidades, por su parte, generan una rentabilidad adicional de 2,5 puntos porcentuales por encima de la media del mercado. PwC destaca entre las operaciones de este grupo la compra de Whole Foods por parte de Amazon en 2017 por 13.600 millones de dólares (12.117 millones de euros), y que permitió a Amazon entrar en el mundo de la alimentación y en la venta a través de tiendas físicas.

Por el contrario, aquellos 'deals' que no se fundamentan en el análisis de capacidades suelen tener una rentabilidad negativa de 10,9 puntos de media respecto al mercado. El sector de petróleo y gas es el que aglutina un mayor número de estas operaciones, en torno el 62%, seguido del de transporte y logística, con el 50%, y de los de entretenimiento y medios y servicios financieros, con un 44% cada uno.

"En el escenario actual en el que nos encontramos, el encaje de capacidades entre comprador y compañía objetivo tiene que estar en el centro de las estrategias de las fusiones y adquisiciones. Ahora más que nunca se percibe una mayor necesidad de integrar capacidades nuevas y diferentes para que una empresa genere valor y resultados sostenibles", ha destacado Lloyd.