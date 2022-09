La transformación digital podría generar 228.000 millones para la economía española, según un informe

AWS avisa de que algunos objetivos fijados por la Comisión Europea en la Década Digital se incumplirán si no se acelera el proceso

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La transformación digital de España según la Ruta hacia la Década Digital, que recoge los objetivos fijados por la Comisión Europea para el año 2030, podría generar 228.000 millones de euros en valor económico para España, una cifra equivalente al 22% de la economía española en la actualidad, según un informe encargado por Amazon Web Services (AWS) a la consultora Public First.

Esos 228.000 millones de euros potenciales incluyen 83.000 millones que España ya se encuentra en curso de obtener, a los que se sumarían otros 145.000 millones adicionales si el país logra acelerar el progreso digital.

En caso de que esa aceleración no se produzca, España materializará un 36% del potencial de la Década Digital, según el estudio.

De esas ganancias estimadas, el 55% dependerían de la tecnología en la nube o 'cloud computing', que permite a las empresas y organizaciones acceder a capacidad informática, almacenamiento, bases de datos y otros servicios y tecnologías a través de internet a medida que los vayan necesitando, en lugar de tener que adquirir, poseer y mantener centros de datos y servidores.

El informe 'Descubriendo el potencial digital de España', presentado por AWS en un acto en Madrid este jueves, señala que para generar el valor económico adicional estimado es necesario que los sectores público y privado colaboren para acelerar la consecución del objetivo y que mejore la adopción de habilidades y tecnologías digitales en la nube.

SOLO EL 22% DE LAS EMPRESAS UTILIZAN LA NUBE

Los objetivos de la Década Digital se agrupan en cuatro bloques --empresas, infraestructuras, habilidades y servicios públicos--, y el estudio solicitado por AWS analiza en qué punto se encuentra España en cada uno de ellos.

Sus autores han encuestado a más de 1.000 consumidores y 1.400 empresas y han elaborado un modelo para calcular el posible impacto económico de lograr los objetivos de la Década Digital, estimando qué ocurriría si se alcanzan una serie de hitos.

En cuanto a la transformación digital de las empresas, España todavía está lejos de cumplir con el objetivo de la Unión Europea de contar con un 75% de empresas que hayan adoptado servicios en la nube, 'big data' e inteligencia artificial en 2050.

Solo el 22% de las empresas utilizan la nube, el mismo porcentaje se da en el uso de la inteligencia artificial y son aún menos (9%) las que aprovechan el 'big data', pese a que el estudio asegura que los servicios en la nube ayudan a las empresas a aumentar su productividad entre un 10% y un 25% y a ganar en flexibilidad, ahorro de costes, innovación, agilidad y seguridad y protección de datos.

En concreto sobre las pymes, Public First indica que si acelerasen un 10% el ritmo de adopción de esta tecnología, se podrían añadir 5.000 millones de euros a la economía española.

Durante la presentación del informe, el director general de AWS para España y Portugal, Miguel Álava, ha precisado que los principales obstáculos para la implementación de la nube es que las empresas no sepan cómo implementarla, no entiendan los beneficios que proporciona y no tengan claro cuál es su coste.

Según Álava, muchas empresas utilizan la nube con fines relativamente básicos, y en España aún hay "mucho camino por recorrer" hasta trasladar el 90% de las cargas de trabajo a la nube.

SE INCUMPLIRÁ EL OBJETIVO RELATIVO A LAS HABILIDADES DIGITALES

En el ámbito de las habilidades digitales, el informe dice que solo el 57% de la población española cuenta con un nivel básico de competencias y que en los últimos cinco años este indicador ha aumentado solamente tres puntos porcentuales, por lo que no parece probable que se cumpla el objetivo de Bruselas de llegar al 80%.

Además, concluye que la escasez de capacidades digitales ha ralentizado el crecimiento de las empresas digitalmente intensivas, ha aumentado los costes y ha lentificado el desarrollo de nuevas tecnologías.

También advierte de que será muy difícil conseguir el objetivo europeo de tener 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) si no mejora la inclusión de las mujeres en esta área, pues la tendencia actual apunta a que en 2030 ellas representarán menos del 23% de los especialistas en TIC en España.

BUENA CONECTIVIDAD

En el bloque relativo a las infraestructuras, el estudio afirma que España se encuentra en la senda correcta para cumplir sus objetivos de conectividad, con un 92% de hogares cubiertos por redes de muy alta capacidad, pero que se necesita apoyar el desarrollo de tecnologías como el 'edge computing'.

Ante la pregunta de qué tipo de inversión preferirían que su gobierno priorizara en su zona, el 38% de los consumidores y el 59% de los negocios eligieron una conexión a internet más rápida y fiable, frente a mejores carreteras, redes ferroviarias y aeropuertos.

Sobre la transición hacia una economía descarbonizada y cómo la tecnología digital puede contribuir a ello, el informe señala que la inmensa mayoría de los negocios españoles considera que la sostenibilidad mantendrá o aumentará su importancia en las decisiones de negocio, a pesar de lo cual el 35% de las empresas no cuentan con las herramientas digitales adecuadas para mejorarla.

En el cuarto bloque de la Década Digital, España ha alcanzado un 82% de su objetivo de contar con un 100% de servicios públicos digitales y un 94% del mismo objetivo para los servicios digitales para empresas.

Aproximadamente, un 83% de los ciudadanos españoles emplean servicios de gobierno electrónicos.

Según Public First, trasladar un 10% de los sistemas informáticos de las Administraciones Públicas a la nube podría ahorrar a los contribuyentes españoles más de 15 millones de euros al año.

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA El director general de AWS para España y Portugal ha transmitido "un mensaje de optimismo ante una oportunidad importante" como es la transformación digital de España, y también de "inclusión", porque "hace falta todo el mundo" para avanzar hacia los objetivos fijados.

En su opinión, "es importante aumentar la concienciación", y en eso AWS entiende que tiene una "responsabilidad" junto a sus 'partners' y a toda la cadena de valor.

Por ello, la compañía de servicios en la nube apoya esa transformación invirtiendo en la Península Ibérica --con oficinas en distintas ciudades e instalación de plantas solares--, formando a decenas de miles de personas en capacidades digitales, contribuyendo a la sostenibilidad -mediante la compra de energía renovable y el uso de la nube, que permite reducir la huella de carbono_e impulsando la innovación de las empresas españolas.