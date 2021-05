El transporte de mercancías por carretera en España prevé un alza del 15% en la facturación de este año

Reclama ayudas y rechaza de nuevo la introducción de peajes en autovías

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El transporte de mercancías por carretera en España alcanzará en 2021 una facturación de 40.900 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 14,7% respecto a 2020, un año marcado por el descenso de la actividad industrial y del consumo, provocado por la pandemia de Covid-19.

Así lo prevén la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU) y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), miembro de pleno derecho de la organización internacional desde 1960, que empiezan a ver signos de recuperación en el sector.

No obstante, todavía no prevén alcanzar la facturación de 2019, cuando todavía no había aparecido el coronavirus y el transporte de mercancías en España registraba unos ingresos de 41.500 millones de euros, un 1,5% más de lo que se prevé facturar en el conjunto de 2021.

En 2020, el transporte de carga por carretera facturó en España cerca de 35.000 millones de euros, un 16% menos que en 2019, cifra que para las rutas internacionales osciló entre un descenso del 8% y del 12%, en función de la especialidad de mercancías transportadas.

Tras experimentar seis años consecutivos de crecimiento en el transporte de mercancías en España, con subidas del 4% anuales en el periodo 2017-2019, el año pasado supuso una ruptura de esta tendencia al alza, siendo el primer año en el que las empresas transportistas registraron caídas en sus ingresos.

"En un panorama de pérdidas de actividad y de rentabilidad como este, nuestro sector necesita planes de ayuda concisos, como ya están haciendo muchos países de nuestro entorno, que están ajustando la normativa y promoviendo paquetes de recuperación para ayudar a las empresas transportistas, y no zancadillas como peajes en nuestras autovías", asegura el director general de ASTIC, Ramón Valdivia.