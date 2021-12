Transportes vuelva a ampliar la caducidad de los bonos Avant hasta el 30 de junio de 2022

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a ampliar, hasta el 30 de junio de 2022, la extensión de la caducidad de los títulos multiviaje Avant, que tendrán ahora de forma generalizada una duración de 20 días en lugar de los 8 anteriores.

Renfe ofrece actualmente tres tipos de Abonos Avant, la Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus, dirigidos a aquellas personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes, que utilizan el servicio de tren de alta velocidad de forma diaria o casi diaria.

La validez original de dichos bonos es de 8, 10 y 30 días respectivamente, ampliada provisionalmente a 20 días los dos primeros y a 60 días el tercero, según informa el Ministerio en un comunicado.

El objetivo de esta medida es favorecer la utilización de los servicios públicos ferroviarios de media distancia Avant que discurren por líneas de alta velocidad y están sujetos a Obligación de Servicio Público, frente a otros modos alternativos de transporte menos sostenibles.

La utilización de estos títulos multiviaje, nominativos e intransferibles, que ofrecen descuentos a los viajeros recurrentes frente a los viajeros ocasionales, se enfrenta a la actual evolución de la pandemia, muy marcada por la situación creada por la variante ómicron que genera incertidumbres sobre la normalización de la movilidad.

La ampliación se adoptó por primera vez en octubre de 2020 y permitió el mantenimiento de viajeros que, en caso de no haberse adecuado la caducidad de los abonos, podían haberse desplazado hacia otros modos de transporte.

Los nuevos plazos de caducidad de estos títulos serán aplicables hasta el 30 de junio de 2022, si bien, en función de la evaluación del seguimiento de esta medida y de la evolución de la situación sanitaria y su efecto sobre la movilidad, el Ministerio podrá acordar la eventual continuidad de esta medida.