Traviss Scott se defiende ante los rumores de infidelidad a Kiley Jenner con su ex

MADRID, 24 (CHANCE)

Estos últimos días, los rumores de infidelidad por parte de Travis Scott a Kylie Jenner han ido aumentando. Tanto, que el mismo rapero ha tenido que desmentir dichas informaciones que aseguran que habría puesto los cuernos a la pequeña de las Kardashian con su ex, la influencer Rojean Kan.

Pero parece que el asunto no se ha quedado ahí, y es que ha sido la propia joven inculpada en el asunto quien ha utilizado sus redes sociales para asegurar que el rapero está mintiendo.

Esta historia comienza en año 2013, cuando ambos fueron vinculados por primera vez y muchos seguidores sospechan que desde entonces, nunca terminaron su relación por completo. Rumores que han cobrado más fuerza en las últimas semanas, y es que Travis Scott y Rojean Kar han vuelto a coincidir, esta vez en la grabación de un videoclip del rapero.

El marido de Kylie Jenner no ha dudado en pronunciarse escribiendo un comunicado a través de su cuenta de Instagram negando su supuesta relación con Kar: "Una persona no invitada comenzó a esparcir fotografías de lo que se suponía era un set cerrado mientras estaba dirigiendo mi vídeo".

"No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona", asegura el rapero, negando que conoce a la influencer, palabras sin mucho sentido dado que ambos han compartido set de rodaje en las últimas semanas.

Por esta razón, Rojean Kar no ha querido mantenerse al margen de la polémica y ha escrito en sus redes sociales: "¿Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo? Vamos. Vamos, señor".

Además, la influencer no ha dudado en afirmar que Travis Scott engaña Kylie cada noche, algo que ha enfurecido al cantante y motivo por el cual han empezado una lucha de indirectas -muy directas- que no sabemos hasta dónde llegará.