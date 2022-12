Trea AM y The Fund lanzan un fondo de venture capital para invertir en startups estadounidenses

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las gestoras de activos Trea Asset Management y The Fund han lanzado un fondo de venture capital, The Fund Trea US Ventures, que invertirá en startups estadounidenses en etapas iniciales de lanzamiento.

The Fund ha desarrollado un modelo compuesto por una red de más de 500 fundadores, que ahora son socios limitados de la firma y se encargan de localizar las mejores oportunidades del mercado.

Así, invierte en la fase presemilla de las compañías y en la fase semilla coinvierte con Trea AM. Ambas fases son rondas previas a una posible Serie A de la compañía.

"Es un producto innovador en el mercado y exclusivo para el inversor europeo. Como punto diferencial del resto de fondos de venture capital, destacaría al equipo gestor y el ecosistema de fundadores con el que cuentan, todos ellos con una extraordinaria experiencia", ha destacado el director general de Trea AM, Antonio Muñoz.