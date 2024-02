Una treintena de agricultores se concentra sin incidentes en Mercamadrid ante una fuerte presencia policial

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Una treintena de agricultores se ha concentrado esta mañana sin incidentes cerca de las puertas de Mercamadrid en medio de un fuerte despliegue policial, que ha impedido cualquier problema de movilidad de los camiones que entran o salen de este macrocentro logístico.

A los congregados, la mayoría representantes de los sindicatos convocantes Asaja, UPA y COAG, no les ha sorprendido la escasa respuesta de los agricultores en esta protesta, ya que aseguran que se han visto desmotivados después de que la Delegación del Gobierno les impidiera llevar tractores y concentrarse a las puertas principales de Mercamadrid.

Fuentes del departamento estatal han explicado a Europa Press que los informes recibidos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mercamadrid, se determina recordaron que se trata del mayor centro de distribución logística de alimentos para el abastecimiento de la capital, con un enorme trasiego diario de vehículos pesados entrando y saliendo con mercancías, por lo que la disposición en su entrada de la concentración comunicada, con una previsión de asistencia de unas 500 personas y 20 vehículos agrarios, "suponía 'a priori' un riesgo evidente para la seguridad vial y la seguridad personal de los propios asistentes".

Dichos informes estimaban "imposible" que 500 personas pudieran concentrarse sin interrumpir el tráfico en el acceso a Mercamadrid y sin interferencias graves en la actividad y sin riesgo para dichas personas y trabajadores del recinto.

A estos efectos, la Delegación del Gobierno señala que el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, dice que "si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión".

Por este motivo, continúan, se trasladó la concentración a un lugar cercano al pretendido por los organizadores, en este caso la rotonda de acceso al Centro de Transportes de Madrid (Carretera de Villaverde a Vallecas). Y significan que este acceso también es una de las entradas a Mercamadrid.

UPA Y LA IMPORTANCIA DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

En la concentración, el secretario de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha señalado que el objetivo de la protesta en Madrid ha sido "visibilizar el problema que tienen en competencia desleal con los productos que vienen de Europa".

"Nuestra idea era hacernos una concentración en la puerta principal, con unos tractores, parar algún camión, pedirle al conductor, decirnos cómo viene esa mercancía, qué trazabilidad tiene, si es una mercancía producida en Europa o viene de un tercer país, y ver si esa trazabilidad es europea. Y saber en qué condiciones viene ¿Tiene esa garantía sanitaria? ¿Tiene esa misma garantía a la hora de producir con la normativa europea?", se pregunta.

Anchuelo señala que este problema no lo sufren solo en la economía de los agricultores, sino también los consumidores europeos, "que estamos consumiendo productos que están tratados con productos aquí en Europa totalmente prohibidos y algunos con problemas cancerígenos".

Sobre el 'pinchazo' de la protesta de hoy, Anchuelo se replantearán las movilizaciones, que han realizado siempre "con la legalidad y los permisos". "No estamos de acuerdo que tengan más derechos las que están haciendo espontáneamente haciendo cortes de carreteras y no les pasa nada. Nosotros apoyamos también eso, pero nosotros, que queremos ir con la legalidad no nos pueden tratar así", se ha quejado.

El día 20 también les han prohibido una marcha de entrada a Madrid con tractores, por lo que harán algún otro tipo de acto, además de una marcha el día 24, esa sí autorizada, desde Nuevos ministerios a la sede de la Comisión Europea.

Mañana los representantes agrarios se reunirán con el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que le pedirán "soluciones rápidas y concretas", como la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria y que la Agencia de Información y Control de Alimentario "cumpla con su trabajo, haga inspecciones y sanciones más duras porque las que están haciendo hasta ahora mismo son ridículas".

Hoy el Gobierno analizará con los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario, en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mesa tras intensificarse en las últimas semanas las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Planas presidirá el pleno del Observatorio esta tarde, en el que se abordará también el funcionamiento de la cadena alimentaria, que está siendo uno de las demandas de agricultores y ganaderos.

ASAJA: "QUEREMOS SOLUCIONES A CORTO PLAZO"

Por su parte, Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid, también se ha mostrado "indignado" por el trato recibido por la Delegación del Gobierno en esta marcha. Sobre la reunión de mañana con Planas, esperan "soluciones a corto plazo".

"No queremos soluciones de notas de prensa. Lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de que haya soluciones de la PAC, que no se ajusta a la realidad del campo, que se deroguen los cuadernos digitales, en ecoregímenes. Estamos hablando de problemas de agua, de burocracia, del salario mínimo profesional, de problemas de cadena alimentaria", ha recordado.

Desde Asaja Madrid apoyan al sector primario que se manifieste, que haga todos los actos de protesta, pero "de forma cívica y correcta.

COAG: "QUEREMOS QUE EL MINISTRO DÉ UN GOLPE EN LA MESA"

Por su parte, Ivana Martínez, secretaria general de AGIM-COAG, ha reconocido que la protesta de hoy ha quedado "un poquito deslucida". "Intentábamos visibilizar en la plataforma logística más importante del país el hartazgo y el malestar del sector agrícola en general pero nos han dicho que no se puede porque es una infraestructura crítica", ha explicado.

Martínez espera que con la reunión de mañana el ministro "dé un golpe de mano en la mesa y una apuesta por lo que es el sector y todo lo que estamos intentando reivindicar". "No solamente del hartazgo de lo que es la política agrícola común, que depende de Bruselas y que se ha diseñado, centrado en un despacho ahí en Bruselas, sino todas las políticas medioambientalistas que ahora mismo están afectando tantísimo a los agricultores y a los ganaderos, no solamente de la comunidad de Madrid, sino del Estado".

Además, critica que los diseños de siembras anuales marcadas por la Unión Europea con unas pautas que "no son lógicas". "Necesitamos que se flexibilice un poco lo que es la burocracia. Ahora cada agricultor y ganadero necesitaría una persona que estuviese a su lado solamente para hacer papeles. El cuaderno de campo, el cuaderno de explotación, también está encima de la mesa, que es un requisito a mayores en una España donde no tenemos digitalización posible en todos los municipios del Estado. Y además es un sector bastante envejecido que, si podéis mirar, móviles de última generación no tiene todo el mundo", ha apuntado.

La representante de AGIM-COAG quiere que unos precios de productos "justos, que cubran los costes de producción y que los podamos vender libremente sin ningún problema, sin ninguna traba". "Ahora mismo estamos súper condicionados con lo que es todos los estándares que te plantean las grandes distribuidoras. O sea, tienes que producir con el mismo color, con el mismo calibre, con el mismo peso", ha declarado.

Igualmente, ha denunciado la "competencia desleal" de los productos marroquíes, que utilizan productos fitosanitarios y determinados fertilizantes determinadas que aquí están prohibidos. "Por ello queremos cláusulas espejo en las cuales nos pudiésemos ver reflejados todos con unos estándares de calidad similares para todos", ha agregado.