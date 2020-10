El trepidante e inesperado final de "La isla de las tentaciones"

MADRID, 19 (CHANCE)

"La isla de las tentaciones" se ha convertido, sin duda, en una de las revelaciones de la temporada y uno de los programas estrella para Mediaset, que una vez más ha llevado el concepto reality al extremo y, en la segunda edición de este concurso - en la que la fidelidad se pone a prueba de bombas - ha superado todos los récords de audiencia. Sin embargo, y como dice el dicho, "lo bueno si breve dos veces bueno", y tan sólo tres semanas ha durado este espectáculo que anoche vivía su trepideante, emocionante e inesperada hoguera final.

Y es que, cumpliendo con los peores presagios, tan sólo una de las cinco parejas - además de Inma y Ángel, que decidieron abandonar el reality juntos tan sólo una semana después del inicio de la aventura - ha salido "indemne" de su paso por el reality, que nos deja un balance final de cuatro rupturas y tres nuevas relaciones surgidas estas semanas en República Dominicana.

En primer lugar, y tras una tensa hoguera de confrontación en la que Melyssa dijo a Tom Brusse de todo menos "bonito" y le devolvió un anillo de compromiso que ya no significaba nada para ella después de la traición del belga con Sandra, el exviceverso comenzaba la noche anunciando su decisión. Y esta no podía ser más sorprendente, ya que cuando todos pensábamos que se iría del concurso con su tentadora, con la que la cosa parecía marchar sobre ruedas, ha decidido abandonar el reality solo. Para frustración y decepción de su amante, Tom confesaba que "necesito pensar y saber lo que quiero realmente y lo que me dice el corazón. No puedo dejar una relación de ocho meses para irme con alguien que he conocido aquí".

A continuación, era Melodie, después de muchas dudas, la que decidía romper su relación con Christian después de nueve años de relación. Pese a que el joven confesaba que "me he dado cuenta de que te amo" y le pedía que no le dejase porque "me vas a reventar", la atractiva camarera tenía la decisión tomada. Dolida, confesaba que "me he centrado tanto en él que me olvidé de mi, y no era consciente de la vida de mierda que tenía. Tú me quieres de una manera que yo no quiero. Llevo años en una relación que sólo me ha dado tormento". Así, aunque Christian le pedía que recapacitase y anunciaba que le quería pedir matrimonio, la de Elche se ha mantenido firme y ha decidido abandonar la isla soltera pero con intenciones de conocer a Beltrán, tentador con el ha tenido mucho feeling y que le ha hecho abrir los ojos para romper con su novio, con el que se ha fundido en un romántico beso que nos ha dejado boquiabiertos.

Marta Peñate y Lester eran la "crónica de una ruptura anunciada" y su intercambio de reproches final después de once años de relación, no ha sorprendido a nadie. La exgran hermana ha admitido que le fue infiel con Dani para cruzar una raya y no volver nunca más, y que ojalá no la hubiera "querido tanto pero la hubiera querido mejor". Dolido, Lester aseguraba que "no la conozco después de once años. Me has destrozado y no me lo esperaba. Eres una ridícula y me perdiste. Si lo que querías era acabar con esta relación lo has conseguido". Aun así, y pese a que pudiese parecer afectado, el joven no ha perdido el tiempo y ha disfrutado de lo lindo con una de las tentadoras, Patri, con quien ha decidido abandonar el reality: "No me hubiera metido en la cama con nadie si no te hubiera visto. No lo hice por venganza. Pero Patri me gustó más. me gusta de verdad, la quiero. Necesito demostrarle al mundo que lo que he sentido es verdad". Marta, por su parte, ha abandonado el concurso sola porque necesita curarse "el alma" y conocerse a sí misma.

Alessandro Livi y Patricia Guimerans, que entraron al reality tras el abandono de Inma y Ángel, han superado con éxito la tentación y han abandonado la isla más enamorados de lo que llegaron, dando un paso adelante en su relación y decidiendo que ya es hora de irse a vivir juntos.

Por último, otra relación que ha terminado en la hoguera final de la peor manera posible, la de Mayka y Pablo. Y es que el murciano, muy dolido por la infidelidad de la explosiva rubia con Óscar, decidía quemar a Rosito - el oso de peluche que simbolizaba su amor - antes de reprochar a la que ha sido su novia durante los tres últimos años que "al primer payaso que te ha regalado los oídos te has metido con él en la cama. Eres una infiel. Te deseo toda la suerte del mundo porque con ese tío la vas a necesitar. Te he desenmascarado, eres una falsa, y me voy con la cabeza bien alta".

Mayka, por su parte, más afectada por el hecho de que Rosito haya acabado en la hoguera que por el fin de su relación con Pablo, ha abandonado el reality con Óscar, reprochando a su ex que "me ha hecho más feliz que tú en tres años" y confesando que "necesito conocer a Óscar fuera. Si me equivoco me equivoco yo", que el ex de Andrea ha correspondido con un "te quiero. Esto es el comienzo de una historia que no quiero que termine".