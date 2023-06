Trias afirma que Jorge Fernández Díaz "es un sinvergüenza que debería estar en prisión"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El líder de Trias per Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmado este lunes que el exministro del PP Jorge Fernández Díaz "es un sinvergüenza que debería estar en prisión", al responsabilizarlo de las informaciones años atrás de que tenía una supuesta cuenta bancaria con 12,9 millones en Suiza, algo que demostró que era mentira.

"No lo está (en prisión) porque en este país hay un contubernio que evita estas cosas. Creía que con mi actitud conseguiría que todo fuera más tranquilo. No conseguirán que me vuelva extremista, pero me dan ganas de ello", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Fernández Díaz ha dicho en un artículo en 'La Razón' que el PP facilitó la Alcaldía de Barcelona al candidato del PSC, Jaume Collboni, para evitar que el independentismo gobernara en la capital catalana ante un eventual gobierno de PP y Vox tras las generales.

Trias, que se define como un nacionalista catalán tranquilo, ha pedido a socialistas y populares que aclaren cómo debe encajar Cataluña dentro del Estado: "Lo que no puede ser es que el encaje sea a través de la humillación y de una situación inadmisible".

Tras asegurar que le votaron simpatizantes del PP, cree que el problema es que dentro de este partido que actúan "con intención de exterminio".

"VOLUNTAD DE EXTERMINIO"

"Lo que dice Jorge Fernández Díaz es una voluntad de exterminio. Y lo hacen por Dios, por la patria y el Rey en el caso de Jorge Fernández Díaz y el PP. En el caso de los socialistas, se hace por razones diferentes pero también equivocadas", ha reprochado.

Según Trias, en el socialismo hay "cierto guerrismo y un conjunto de gente aún anclada en la situación del golpe de Estado del 23F".