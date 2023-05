Trias apela a la colaboración y dice que no se dejará utilizar "para ir contra la Generalitat"

Acusa a Colau de tener una filosofía de "decrecimiento económico"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha rechazado la confrontación, ha apostado por la colaboración y los pactos tras las municipales, y ha asegurado que no se dejará utilizar "para ir contra la Generalitat ni contra Cataluña".

"No me dejaré utilizar nunca, nunca, nunca", ha declarado en un acto de Junts en el Parc de l'Espanya Industrial de Barcelona este sábado, en el que ha asegurado textualmente que no se bajará los pantalones, que tiene las ideas claras para gobernar y que Barcelona necesita menos confrontación.

CONVERGÈNCIA

"Hay gente que me dice: 'Trias, esto es ser de Convergència'. Bueno, pues jodeos. ¡Qué quieres que te diga! Es colaborar, es entenderse, y eso es lo que tenemos que hacer, por eso queremos gobernar, no para estar en contra", ha añadido.

Ha acusado a la alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, de tener una filosofía de "decrecimiento económico, que lo que lleva es a empobrecerse y a que la gente viva peor", y ha cifrado en un 30% los barceloneses que se irían en la ciudad.

ACTIVIDAD ECONÓMICA "SOSTENIBLE"

Ante este diagnóstico, ha abogado por "generar actividad económica pero sostenible" que apueste por la industria, el comercio, el turismo, los servicios y las nuevas tecnologías.

Se ha referido al polígono de la Zona Franca como el más importante de Cataluña y ha reprochado que esté gestionado desde Madrid, ha dicho: "A esto le llamo un grado de dependencia intolerable".

Ha planteado convertir la ronda Litoral en un paseo que una la Zona Franca y el barrio de la Marina del Prat Vermell con la avenida del Paral·lel para impulsar "una transformación urbanística de verdad: la antítesis de coger una calle como puede ser Consell de Cent y convertirla en peatonal".