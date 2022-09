Trias decidirá en octubre si se presenta como candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias decidirá este octubre si se presenta como candidato de Junts a la Alcadía de la capital catalana en las próximas elecciones de 2023, ha dicho en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press.

Trias ha fijado la fecha "hacia el 15 de octubre" y tras el debate de política general en el Parlament, en el que quiere ver si se pueden marcar unas líneas políticas claras que, según él, es lo que se tiene que hacer en Cataluña.

"Si me presento quiero recoger el voto Trias. Yo he tenido 14 concejales, éste es el voto que quiero recuperar. Con 14 concejales ya eres alcalde", ha sostenido, y ha insistido en que decidirá si se presenta cuando tenga el resultado de las encuestas que ha pedido al partido para valorar si tiene posibilidades de ganar los comicios..

Preguntado por los posibles pactos tras las elecciones en caso de que él fuera el candidato de Junts, ha dicho que no gobernaría con la actual alcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, y no ha descartado hacerlo con ERC y con el PSC: "Con Collboni, ¿por qué no?".

En caso de presentarse, Trias ha dicho que quiere contar en las listas con el actual portavoz de la formación en el consistorio, Jordi Martí, con quien siempre ha tenido "una colaboración estrechísima" y que ha asegurado que quiere tener a su lado.

Sobre la posibilidad de que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, forme parte de la lista, ha afirmado que la decisión es del propio conseller y que también depende de la Generalitat: "¿La Generalitat quiere perder al conseller de Salud? No es imposible sustituir a una persona, pero se debe tener bien pensado quién es el sustituto".