Trias no descarta un pacto Junts-PSC tras el 12-M: "El problema es para hacer qué"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Barcelona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, no ha descartado un pacto de Junts con el PSC tras las elecciones catalanas del 12 de mayo: "No lo descarto nunca. El problema es para hacer qué".

"Siempre tienes que estar abierto. El problema es para hacer qué", ha insistido en una entrevista a Europa Press a raíz de la publicación del libro 'Xavier Trias. En conclusión' (Ara Llibres), de Jordi Cabré, donde repasa su vida y carrera política.

Según Trías, un posible acuerdo con los socialistas debe partir de la premisa de que Junts es independentista y de la necesidad de buscar los mecanismos para que los catalanes sean cada día menos dependientes, algo que es su "obsesión".

"La independencia es una aspiración, pero la aspiración máxima es no ser dependientes", ha sostenido, pese a añadir que siempre habrá dependencias al formar parte de Europa.

Sin embargo, cree que hay cosas que no pueden ser: "No puede ser que el delegado del Gobierno tenga un rango superior a un conseller. Si la autoridad máxima del Estado de Cataluña es el presidente de la Generalitat, no sé qué hace un delegado del Gobierno en Cataluña. Lo tendríamos que eliminar ya".

Al preguntársele si su postura comulga con el discurso del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, cree que sí porque "no significa que no quieras hacer la independencia", además de apuntalar que debes demostrar a la gente de que eres capaz de avanzar.

A su juicio, en el camino de ser menos dependientes del Estado, el primer objetivo debe ser negociar un nuevo sistema de financiación que tuviera el consenso de PSOE y PP, algo que ya pasa en el País Vasco, ha puntualizado.

QUIERE QUE PUIGDEMONT PRESIDA JUNTS

Después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se presente como candidato a las elecciones catalanas bajo una plataforma que engloba a más partidos, Trias lo atribuye a que comparte la necesidad de que "hay que ampliar la base".

Tras reivindicar la importancia de que haya liderazgos fuertes capaces de alinear posiciones diferentes en una formación y de actuar con unidad, cree que esto lo personifica Puigdemont, por lo que defiende que debe presidir el partido --ahora no ocupa ningún cargo orgánico en Junts--.

"No soy yo el que lo decidiré, pero es evidente que yo soy muy favorable a que este partido lo presida el señor Puigdemont. Debe haber uno que mande, y que quede claro que manda. Y esto no significa ser autoritario. Debe haber una persona que lo tenga claro y diga, esto va por esta vía", ha subrayado.

SU MARCHA DEL AYUNTAMIENTO

Todavía no concreta cuando se marchará del Ayuntamiento, una retirada que ha alargado esta vez por la convocatoria de elecciones anticipadas en la Generalitat: "No me iré en medio de las elecciones, pero esto ya está encarrilado".

Una vez se marche, Trias ha asegurado que quedará de presidente del grupo municipal el actual portavoz, Jordi Martí, y da "menos de un año" para decidir un futuro candidato entre sus concejales --que cree que debe ser alguien con vocación de permanencia-- porque dice que no pueden esperar a decidirlo cuando quede poco para las próximas elecciones.

Ha asegurado que el grupo municipal "ya está ordenadísimo" y considera que el futuro pacto de gobierno en el consistorio dependerá del resultado de las elecciones catalanas, aunque cree que el PSC y ERC ya tienen apalabrado un acuerdo para gobernar.

Tras la investidura del alcalde Jaume Collboni (que sucedió pese a ganar Trias las elecciones), ha dicho que mantiene una buena relación con el socialista, y destaca que la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, "no había estado nunca tan amable" con él, y que actualmente tienen una relación que Trias define como más lógica.