Trias (Junts): "El alcalde de Barcelona no sale al balcón gritando independencia"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado este lunes que "el alcalde de Barcelona no sale al balcón gritando 'independencia" y que la ciudad debe actuar como capital de Cataluña.

Lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies (CAN) al ser preguntado por su posición sobre la independencia: "Yo milito en Junts, es una realidad que no escondo a nadie. Pero me presento con la ayuda y la colaboración de gente de otros partidos".

Ha sostenido que su candidatura comparte la voluntad de "hacer efectivo el mandato del 1-O".

Preguntado por los carteles que la plataforma Desobediència Civil ha colgado en sedes de ERC, Junts y la CUP instándoles a priorizar la estrategia independentista, ha asegurado que tiene un compromiso con sus electores y con su candidatura.

También ha dicho que Barcelona debe ser fiel a lo que diga el Govern de la Generalitat, también a un Govern de ERC: "Lo que no puede hacer un alcalde es estar en contra de su gobierno, estar en contra no tiene ningún sentido".

MOVILIDAD

Trias ha lamentado que la movilidad "se ha convertido un problema" en Barcelona y ha asegurado que no entiende el carril bici que se está desplegando en la Via Augusta, porque está creando un problema de tráfico, según él.

En cuanto al tranvía, ha reiterado su oposición de unir las estaciones de Verdaguer y Francesc Macià y ha sostenido que en los años 2000 "poner tranvías era de progreso" pero que hoy en día ya no es así y ha defendido los autobuses eléctricos como alternativa.

Preguntado por si el tranvía supone una línea roja para futuros pactos, ha dicho que él no tiene líneas rojas, pero ha llamado a "reflexionar sobre qué alternativas son mejores o peores que el tranvía".