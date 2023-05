Trias (Junts) asegura que no intentará ser alcalde de Barcelona si no es el más votado

"Si el señor Maragall tiene un buen resultado, intentaré colaborar con él al máximo"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado este lunes que no intentará ser alcalde si no es la fuerza más votada: "Lo que no haré es no ser la fuerza más votada e intentar ser alcalde. No lo haré. Juego a ser la fuerza más votada y ser alcalde, no necesito para nada el apoyo de más partidos".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN), donde también ha afirmado que espera ser la lista más votada y después ver "los puntos de entendimiento" con el resto de fuerzas políticas.

Trias ha asegurado que sus relaciones con ERC son muy buenas, aunque ha admitido que la salida de Junts el Govern de la Generalitat no facilita el entendimiento, aunque clarifica posiciones: "No podemos estar todo el día pensando en lo que ha pasado".

COLLBONI Y MARAGALL

El alcaldable de Junts se ha abierto a pactar con el candidato de ERC, Ernest Maragall, y el candidato del PSC, Jaume Collboni, aunque ha dicho que éste último tendrá que explicarle muy bien su apoyo los últimos ocho años a la actual alcaldesa, Ada Colau (BComú), y que haya salido del Gobierno municipal pero dejando a los suyos, en sus palabras, gobernando con ella: "Me cuesta tanto de entender".

"Compartimos modelo de sociedad desde un punto de vista económico. No compartimos maneras de hacer, pero Collboni apuesta por la actividad económica y la lucha contra la pobreza pasa forzosamente por crear actividad económica", ha sostenido.

En cuanto al candidato republicano, Trias ha asegurado que comparten "muchas cosas, una muy importante es amar la ciudad", y que los pactos con Maragall no tendrían que ser difíciles, según él.

"Si el señor Maragall tiene un buen resultado intentaré colaborar con él al máximo", ha afirmado Trias, que también ha tachado de inadmisible que en las últimas elecciones, que ganó Maragall, Colau fuera reelegida alcaldesa con los votos del PSC y tres del grupo de Manuel Valls (BCN Canvi-Cs).

"Los únicos que decimos claro que no gobernaremos con Colau somos nosotros", ha concluido.