Trias (Junts) cree que al PDeCAT "le irá mal" y debería plantearse su estrategia de futuro

Asegura que él, Mas y Pujol votarán a Junts en las generales

El líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha considerado que al PDeCAT "le irá mal" en las elecciones generales del 23 de julio y que debería plantearse su estrategia de futuro, y ha añadido que Junts debe ser generoso para incorporar a gente.

En una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo, ha tachado de disparate que Junts y PDeCAT compitan el 23J, y ha añadido: "Hemos de ir todos en la misma dirección porque nos quieren aniquilar. ¿Nos defendemos mejor si vamos juntos o separados?".

Preguntado por si votará lo mismo que los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Jordi Pujol en las generales, ha respondido que los tres votarán a Junts per Catalunya: "Y además, pido que todos los que me hayan votado a mi no voten ni socialistas ni PP, porque van a por nosotros".

"Si el señor Núñez Feijóo se cree que aquí hacemos apartheid lingüístico, no tenemos nada que negociar con él. Una persona que quiere ser presidente de España no puede hacer política anticatalana. En todo caso, la primera gran negociación que hemos de hacer aquí en Catalunya es que el PSC y el PP defiendan una posición clara", ha añadido.

DICE QUE A PP Y PSC "IR CONTRA CATALUNYA LES DA VOTOS"

"Hemos de saber que cuando el PP o los socialistas tienen una contienda electoral, ir contra Catalunya les da votos", ha dicho Trias, que ha acusado textualmente a los comuns de ser la nueva casta.

Sobre la investidura en Barcelona el pasado sábado, ha dicho que la última cosa que "hubiera podido imaginar es que el PP, en una situación de elecciones generales, hiciera alcalde a un socialista, partido que le hace la competencia", y que esta decisión hace que la ciudadanía pierda ilusión, que según él es el problema que tiene Barcelona.

Ha acusado textualmente a BComú y al PP de hacer cualquier cosa para que el alcalde de Barcelona no sea nacionalista y favorable a la independencia, y ha añadido: "Van a por nosotros. Hemos de ser muy exigentes y tener unos planteamientos muy claros".

Preguntado por si defiende un acuerdo Junts-PSC en la Diputación de Barcelona, ha respondido que cree en la actual presidenta de la institución, Núria Marín (PSC), aunque "la situación es delicada".