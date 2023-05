Trias (Junts) gana las elecciones a la espera de saber si los pactos le permitirán ser alcalde de Barcelona

Logra pasar de cinco a 11 concejales y tiende la mano a PSC y ERC para pactar

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha ganado las elecciones municipales con un resultado ajustado respecto a PSC y BComú, con lo que ahora se abren diversos escenarios que pueden llevarle o no a repetir como alcalde 12 años después.

Con la práctica totalidad de los votos escrutados, Trias ha conseguido más que duplicar los concejales que Junts tenía hasta ahora en el consistorio, pasando de 5 a 11, uno más que los que ha logrado la candidatura socialista de Jaume Collboni --10-- y dos más que la de los comuns, encabezada por la actual alcaldesa Ada Colau, que se ha quedado con 9.

Durante toda la campaña, el alcaldable de Junts se ha mostrado confiado en una victoria que ha basado en erigir su candidatura como la única que podía garantizar que Ada Colau no repetiría como alcaldesa, y ha insistido en preguntar a Collboni y al alcadable de ERC, Ernest Maragall, si le votarían.

Con los resultados actuales, una de las posibilidades que se abre para que Trias sea alcalde es un pacto con los socialistas, que en este mandato han gobernado con Colau, pero podría darse el escenario de que la actual alcaldesa y Collboni repitieran coalición, lo que descolgaría al alcaldable de Junts de la alcaldía.

También le dejaría fuera de la alcaldía la suma de un tripartito de izquierdas, es decir, una alianza entre Collboni, Colau y Maragall.

Por eso, la noche de este domingo Trias ya ha tendido la mano a Collboni y a Maragall para lograr un pacto que le aúpe a la alcaldía, después de que durante la campaña ya se abriera a ello y avisara de que no estaba dispuesto a sumar "cosas antitéticas".

Lo que sí dejó claro Trias es que comandará él los posibles pactos postelectorales --y no Junts-- ante el posible recelo que puede levantar entre algunos miembros de la formación que preside Laura Borràs un posible pacto con los socialistas: "Quien decide es quien comanda en estas elecciones".

De hecho, Borràs es una de las dirigentes que en el pasado más se había opuesto a pactos con los socialistas, pese a ser sus socios en la Diputación de Barcelona.

La ponencia política municipal de Junts, aprobada en junio del año pasado, prioriza que la formación llegue a pactos municipales con partidos independentistas pero añade que "se respetará la autonomía local teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales", siempre que permita aplicar su programa y defender sus propuestas.

En el horizonte también se avistan unas elecciones generales a finales de este año que pueden condicionar los pactos en Barcelona en función de los intereses que puedan tener en la sede del PSOE.

PÉRDIDA DE ESCAÑOS EN 2019

En las últimas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, un Junts liderado por el exconseller de Interior Joaquim Forn quedó como quinta fuerza en el Ayuntamiento después de perder cinco de los 10 concejales que obtuvo en 2015 --cuando Trias también fue candidato--.

En total, Junts reunió 79.280 votos, el 10,5%, en unas elecciones que ganó en votos la candidatura de ERC de la mano de Ernest Maragall, aunque empató a 10 concejales con Ada Colau (BComú).

Aunque Colau ha buscado en este mandato la complicidad de su socio de gobierno, el PSC, y del partido líder de la oposición, ERC, para gobernar, el Ejecutivo municipal también ha buscado complicidades con Junts para sacar adelante distintos proyectos.

De hecho, según 'El Periódico', Junts ha votado más veces (543) a favor de proyectos de Ada Colau que ERC (537), aunque los republicanos se han alineado con el Gobierno municipal en proyectos de mayor peso como la aprobación de todos los Presupuestos.

FORN, ARTADI I TRIAS

En diciembre de 2019, Forn dejó su acta como concejal en Barcelona tras el fallo del Tribunal Supremo (TS) por su participación en el 1-O, y que le condena a 10 años y seis meses de prisión y a 10 años y seis meses de inhabilitación por sedición.

A partir de ese momento, la número 2 en la lista y exconsellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, pasó a liderar el grupo municipal, y también fue escogida por la militancia para presentarse como alcaldable a las elecciones de este 2023.

Sin embargo, en mayo de 2022, Artadi anunció por sorpresa que dejaba la política: "No puedo más. No tengo energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar", dijo en una comparecencia, emocionada.

Tras la marcha de Artadi, Trias empezó a sonar entre las filas de Junts como posible candidato, aunque no fue hasta diciembre de 2022 cuando hizo público que lo sería.

FUTURO DE JUNTS

Pese a todo, impuso que quería presentarse con una candidatura bajo el nombre de 'Trias per Barcelona-CM', en el que no aparecía el logo de Junts, tampoco en los carteles electorales y las papeletas, y que aglutinaba a miembros del PDeCAT, Demòcrates de Catalunya y Més Moviment d'Esquerres.

La victoria de Trias da aire también a Junts, que antes de las elecciones estaba inmersa en una crisis después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catatalunya (TSJC) condenara a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).