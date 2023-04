Trias recomienda prudencia a Puigdemont para volver: "El Estado no tiene nunca buenas intenciones"

Ve injusta la condena a Borràs pero lo desvincula con su candidatura: "No tiene nada que ver conmigo"

El exalcalde y candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha recomendado prudencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para volver a Cataluña: "Máxima prudencia porque sé cómo actúa el Estado español y no tiene nunca buenas intenciones".

Lo ha dicho en el marco de una ronda de entrevistas de Europa Press a los candidatos a la Alcaldía de Barcelona, preguntado por si considera que se dan las condiciones para que Puigdemont regrese a Cataluña tras el retorno de la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí y la reforma del Código Penal.

"Ya lo he vivido en mi propia piel. Te crees que tienes unos derechos, te dicen unas cosas, y, después, mucha atención: tienes que tener muchas garantías para hacer lo que tienes que hacer. No me fiaría mucho", ha avisado.

Sobre si contará con Puigdemont para su campaña en Barcelona, ha respondido que "no está como para hacer la campaña" y ha destacado la amistad y el afecto que tiene con el expresidente.

"La ventaja que tengo con Puigdemont es que me dice: 'Trias, haz tu campaña porque tú lo que tienes que hacer es ganar'. Yo sigo las órdenes de Puigdemont: a ganar", ha sostenido.

Sin embargo, sí quiere contar con la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, de quien ha dicho que con ella siempre ha contado: "El día que me presenté, vino. Siempre que venga será más que bienvenida".

"PERSECUCIÓN E INJUSTICIA" A BORRÀS

Respecto a la situación de Borràs tras su condena a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Trias lo ha desvinculado de su candidatura: "Esto no tiene nada que ver conmigo".

Ha opinado que desde Junts no le pedirán que dimita y ha lamentado que "está sometida a una persecución y a una injusticia" porque la misma sentencia la condena a cuatro años de prisión y le pide el indulto, algo que para él lo dice todo.

Para Trias, no debería dejar la presidencia del partido y ha insistido en que no se pronunciará sobre lo que debe hacer, tras la petición del teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Jordi Martí (BComú), de hacerlo: "No me meteré en este incendio".