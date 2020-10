Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización del coste para RTVE de medidas de gestión de personal desde 2018

El Tribunal recomienda que se motiven aquellas decisiones que supongan cambios en la estructura organizativa

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del coste para la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) de las medidas de gestión de personal adoptadas entre el 30 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, en materia de ceses, nombramientos, organización, creación y amortización de puestos.

Este informe, según ha explicado el órgano, se ha realizado a iniciativa de las Cortes Generales que, a través de su Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Según ha informado el Tribunal de Cuentas, en relación con el cumplimiento de la legalidad, el informe recoge que, en líneas generales, la entidad ha cumplido con la normativa.

En cuanto al nombramiento de administradora provisional única, se observa que el contrato formalizado y las retribuciones pactadas se ajustaron a lo previsto en la normativa.

"Dicho nombramiento no supuso coste para la entidad en términos de comparación con la anterior figura del Presidente, sin perjuicio de la renuncia a la remuneración variable correspondiente al ejercicio 2018. El cambio de forma de administración de la entidad ha supuesto que no haya que abonar dietas a los consejeros por su asistencia al Consejo de Administración, al no existir ya este órgano", ha explicado.

Respecto al estatuto jurídico del personal directivo, el informe concluye que "todos los cargos directivos tienen carácter de confianza y son de libre designación, sin que la selección de las personas que vayan a ocuparlos se lleve a cabo por medio de un proceso con publicidad que permita la libre concurrencia de los candidatos".

En este sentido, ha indicado que "no consta que exista una norma interna en la que se defina de forma expresa el perfil de los mismos con indicación de la formación, experiencia y demás cualidades profesionales que deban reunir los candidatos, tampoco consta en aquella la aplicación de principios de buena gestión como los de mérito, capacidad e idoneidad". "Los contratos del personal directivo no especifican las funciones concretas que su desempeño lleva consigo", ha añadido.

En relación con la composición del cuadro de directivos a 30 de julio de 2018, el Tribunal de Cuentas ha apuntado que se expone que la estructura organizativa presentaba un total de 171 directivos, que se desglosaban en 8 altos directivos, 92 directores y 71 subdirectores, siendo la plantilla de directivos de 169 efectivos, una vez descontadas las vacantes.

Por otro lado, a 31 de diciembre de 2019, el personal directivo de la entidad estaba integrado por 170 puestos, que se desglosaban en 7 altos directivos, 96 directores y 67 subdirectores. La plantilla de directivos era de 167 efectivos, una vez descontadas las vacantes.

"Por tanto, a la finalización del periodo fiscalizado, el personal directivo de la CRTVE se integraba de un puesto menos que a 30 de julio de 2018, lo que se explica por la disminución de un puesto de alta dirección, por el incremento de cuatro de dirección y por la disminución de otros cuatro de subdirección", ha explicado.

CESES Y NOMBRAMIENTOS

Sobre los ceses y nombramientos efectuados, ha especificado que RTVE acordó el cese de un total de 53 efectivos integrantes del personal directivo. En particular, se acordó el cese de las ocho personas que detentaban puestos de alta dirección, lo que supuso el 100% de quienes desempeñaban dichos puestos a 30 de julio de 2018, así como de cuarenta y cinco directivos distintos a los de alta dirección.

Asimismo, ha apuntado que, durante dicho periodo, se acordó el nombramiento de un total de 52 directivos, entre los mismos todos los puestos de alta dirección, además de suscribirse contrato de trabajo temporal para la cobertura de un puesto de trabajo asimilable al nivel de directivo.

Por otro lado, el informe se refiere a los costes asociados a los ceses, nombramientos y otras decisiones adoptadas en relación con el personal directivo durante el periodo fiscalizado.

Respecto a los costes asociados a ceses y nombramientos del personal directivo considerado como de alta dirección, el informe recoge que 68.346 euros, a tanto alzado, sin perjuicio de lo que finalmente resulte en relación con la cantidad de 60.632 euros que, en ejecución provisional de sentencia, ha sido satisfecha a uno de los directivos cesados.

Además, sobre los costes asociados a ceses habidos en el personal directivo distinto al de alta dirección perteneciente a la plantilla de la entidad, señala que han sido 316.151 euros a tanto alzado, hasta el 31 de diciembre de 2019, en concepto de complementos transitorios absorbibles, el cual resulta compensable con las sucesivas mejoras salariales que se vayan obteniendo, con la excepción del complemento de antigüedad. En aplicación de la normativa interna, en ocho de los veintinueve supuestos de reconocimiento del mismo, el devengo se encuentra limitado a un periodo de dos años.

Los costes asociados a ceses de personal directivo contratado a consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por los mismos son 123.847 euros a tanto alzado.

Respecto a los costes asociados a los nombramientos habidos en el personal directivo distinto al de alta dirección el incremento es de 14.000 euros anuales, mientras que los costes asociados a las amortizaciones, creaciones y reclasificaciones de puestos directivos suponen una disminución de 660 euros anuales.

"Las decisiones adoptadas en la implantación de los cuadros directivos, durante el periodo fiscalizado, no infringieron los compromisos asociados a la aplicación tanto del Plan de Saneamiento aprobado para RTVE en el año 2006, como del ERE puesto en marcha en el año 2007", ha detallado el Tribunal de Cuentas.

En lo que se refiere al registro de las operaciones en las que se materializaron los gastos de personal directivo referidas a retribuciones, ceses y movimientos de tesorería asociados, no se han observado incumplimientos de la normativa.

"A partir de la información facilitada por la entidad, los importes totales de las retribuciones e indemnizaciones de los directivos devengadas durante los años 2018 y 2019 (14.161.947 y 14.072.398 euros, respectivamente) no sufrieron variaciones interanuales significativas ni en el monto total ni en el desglose de los importes por niveles retributivos", ha apuntado.

Respecto de la evolución durante el período fiscalizado de la plantilla de directivos desde una perspectiva de género, al cierre de 2019 se aprecia un incremento de la incorporación de la mujer a este tipo de puestos, llegando a ocupar el 40% de los mismos.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones a la Corporación dirigidas a mejorar algunos de sus procedimientos relacionados con el personal directivo y que afectan a la definición de sus funciones y de las cualificaciones que son necesarias para ocupar este tipo de puestos, así como de los principios para la selección de este tipo de personal.

Finalmente, el Tribunal también recomienda que se motiven aquellas decisiones que supongan cambios en la estructura organizativa, y, en el caso de los ceses, la valoración del despido por causas objetivas como alternativa al despido improcedente.