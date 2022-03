El tribunal que juzga a Villarejo cita al ex DAO Eugenio Pino para que declare como testigo el 4 de abril

Los magistrados acceden así a la petición realizada por la defensa del comisario y apoyada por Fiscalía y Podemos

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al comisario José Manuel Villarejo por 'Tándem' ha aceptado finalmente llamar al ex responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Eugenio Pino para que declare como testigo el próximo 4 de abril, junto a sus antecesores Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado, una petición que ha vuelto a realizar este lunes la defensa y que ha obtenido el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular de Podemos.

"En virtud de las alegaciones que se han vertido, se admite dicha testifical, que se pasará, junto con las de Agustín Linares y Pedro Díaz Pintado, el próximo 4 de abril", ha anunciado la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo.

El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, había solicitado en el arranque de esta nueva sesión del juicio por 'Tándem' que se citara a Pino como testigo porque era el jefe de la DAO cuando tuvieron lugar los hechos juzgados y el que mandaba "directamente" sobre el comisario.

Además, ha indicado que su testimonio resulta "esencial" para la defensa de Villarejo porque Pino "es el único que ha hecho declaraciones durante la fase de instrucción en sentido de descargo", esto es, favorables al comisario.

La defensa de Villarejo ha venido reclamando la comparecencia de Pino en calidad de testigo pero hasta ahora se había rechazado por estar imputado en otra pieza separada de 'Tándem', la número 7: 'Kitchen'.

García Cabrera ha alegado que ese argumento no es motivo suficiente para no interrogarlo en la vista oral, puesto que ya están citados como testigos el ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera y el inspector José Ángel Fuentes Gago, ambos procesados igualmente por 'Kitchen'.

Asimismo, el letrado defensor ha aducido que, si se ha admitido el testimonio de otros dos DAO, Linares y Díaz Pintado, no se puede descartar el de Pino. "Ese criterio no puede variar, para unos (sí) y otro no", ha señalado.

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano se ha alineado con la defensa del Villarejo en este punto al instar al tribunal a que reconsiderara su negativa inicial a llamar a Pino, aunque por razones distintas.

En el caso del Ministerio Público, cree que el ex DAO podría aclarar si el comisario usaba su grupo empresarial, CENYT, para investigaciones oficiales de la Policía Nacional, como sostiene Villarejo, o solamente en beneficio propio, como advierten las acusaciones.

La comparecencia de Pino en calidad de testigo ha recibido igualmente el respaldo de la acusación popular que ejerce Podemos y de la defensa del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

LA "MEMORIA ESCRITA" DE VILLAREJO

El tribunal ha accedido también a una segunda petición formulada por García Cabrera para que la comparecencia de Linares y Díaz Pintado se aplazara desde esta semana, cuando estaba prevista, al 4 de abril, de modo que Villarejo pueda prepararse bien sus preguntas ayudado por sus "diarios personales", su "memoria escrita".

Otra de las reivindicaciones recurrentes de la defensa del comisario ha sido que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 le devolviera sus agendas, cuyos originales solamente se podían consultar por las partes desplazándose físicamente a la Audiencia Nacional.

El pasado viernes, la Sala de lo Penal dio la razón a Villarejo y ordenó al juez instructor que entregara esos cuadernillos a su dueño, que ahora ha rogado al tribunal que le dé tiempo para repasarlos a fin de hacer un interrogatorio más certero a los antiguos DAO.

"Creemos que debe facilitarse ese derecho a la defensa del señor Villarejo, y no cuesta nada alterar ese orden (de testigos), puesto que probablemente esta semana se le entreguen sus diarios personales", ha expuesto García Cabrera.

DESCLASIFICAR LOS PAGOS CON FONDOS RESERVADOS

Por último, ha planteado una tercera petición, que no ha quedado resuelta este lunes, para "la desclasificación de los fondos reservados recibidos por Villarejo". Según ha expuesto el abogado, es "esencial" para dilucidar si el comisario incurrió en un delito de cohecho con su grupo empresarial.

"Si esa actividad privada era financiada y mantenida por el Estado, sí habría cohecho porque sí habría obtenido un lucro. Pero, si se automantenía y se dedicaba también a funciones oficiales, no habría obligación de reintegrar (el dinero) y no habría cohecho", ha explicado.

Villarejo asegura que CENYT era una tapadera para su actividad oficial como agente de Inteligencia al servicio del CNI y de la Policía Nacional. El fiscal Serrano ya fijó en el arranque del juicio que, aunque eso fuera sí, lo "intolerable" es que se llenara los bolsillos con ello.

En este triple juicio se analizan los presuntos trabajos de espionaje que Villarejo habría hecho a través de CENYT para un despacho de abogados y varios empresarios, y que se habrían plasmado en los proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. El Ministerio Público pide que sea condenado a 109 años de cárcel.

UN "DOCUMENTO 'AD HOC'" CON INFORMACIÓN PARCIAL

Al margen de las cuestiones suscitadas por la defensa de Villarejo, este lunes ha continuado la ronda de testificales de los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que de un modo y otro participaron en los primeros momentos de la investigación de 'Tándem', la macrocausa sobre los muchos y variados trabajos que el comisario habría hecho desde CENYT, valiéndose de los medios policiales a su alcance, para clientes privados.

Destaca el testimonio de una agente que intervino en la diligencia destinada a localizar y preservar un ordenador ubicado en la UCAO que contenía un documento Excel donde figuraban todas las peticiones de información dirigidas a esta unidad policial, entre las cuales habría algunas destinadas a Villarejo y sus empresas, de ahí que se acuse a García Castaño de ser el principal proveedor de datos de acceso restringido al comisario.

La uniformada ha contado que fue el ex jefe de relaciones institucionales de la UCAO Constancio Riaño quien reveló la existencia de dicho ordenador. Por eso, ella y el máximo responsable de la investigación policial de 'Tándem', el inspector Gonzalo Fraga, que ha declarado en sesiones anteriores, se desplazaron a la citada unidad. Una vez identificado, quedó precintado en una "caja fuerte" a la espera de poder analizarlo, conforme ha narrado.

Cuando volvieron para examinar su contenido, no observaron signos de "manipulación" alguna. Lo encendieron y vieron en su escritorio un documento Excel que, efectivamente, recogía "todas las peticiones que se hacían". Hicieron "una búsqueda por parámetros" --palabras clave-- obteniendo doce resultados positivos que se grabaron en dos DVDs, uno que quedó precintado y otro que se dio a la UCAO para que revisaran si había información de "carácter confidencial".

La testigo ha apuntado que finalmente "gente de la UCAO", dependiente de la Comisaría General de Información (CGI), eliminó algunos datos aflorados con esos "doce positivos": dos columnas (las de 'pedidos' y 'operación') y dos filas de la columna de resultados. Interrogada sobre por qué borraron esas casillas, la policía ha contestado que lo desconoce, animando a dirigir esa pregunta "al personal de la CGI".

Así, ha reconocido que del Excel hallado nacieron otros dos "documentos 'ad hoc'", uno con los doce resultados positivos y otro con la información filtrada por la CGI, si bien al mismo tiempo ha recalcado que los tres constan en la causa. El original sigue dentro del ordenador, custodiado en la "caja fuerte" de la UCAO, ha precisado.