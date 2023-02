El tribunal rechaza suspender el juicio a Camps por 'Gürtel' tras las palabras de Villarejo sobre el origen de la causa

Asegura que no se trata de "revelaciones extraordinarias" y recuerda que se tratan de hechos que "ya están resueltos"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El tribunal que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', ha rechazado este lunes la suspensión de la vista oral después de que el abogado del expresidente valenciano Francisco Camps instase a la misma tras las afirmaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el origen de la causa.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha rechazado "de plano la suspensión del proceso" asegurando que los hechos que se detallan en el escrito presentado por la representación de Camps "ya están resueltos". Y es que, ha asegurado, las palabras de Villarejo no suponen "revelaciones extraordinarias" que deban llevar a paralizar la vista oral.

El ahora comisario jubilado aseguró este domingo en una entrevista para el diario ABC que fue el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba el que "puso en marcha la Gürtel a través de su secretario de Estado como operación política", añadiendo que, "sin embargo", el exdirigente socialista "puso límite para no aniquilar al Partido Popular".

En declaraciones al citado medio, Villarejo sostiene que la mano de Rubalcaba evitó que la causa llegase por ejemplo al expresidente del Gobierno, José María Aznar, a su yerno o a una serie de personas, como el también otrora jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy.

El propio Camps se ha referido a estas afirmaciones a su llegada este lunes a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. "Ayer hubo una entrevista diciendo que Gürtel empezó en el despacho de Rubalcaba. Eso se dijo ayer y nadie lo investiga, y es muy gordo", ha denunciado.

ANTICORRUPCIÓN, UN "PRODUCTO CREADO" POR RUBALCABA

El expresidente valenciano ha sostenido que, de ser cierto, sería un incidente "muy grave", porque supondría que 'Gürtel' empezó coincidiendo con las elecciones europeas de 2009. Camps, además, ha denunciado que su imputación en distintas piezas de la causa coincidieron, en fechas posteriores, con otros procesos electorales como los comicios de 2011, 2014, 2015 o 2019.

"No me han encontrado absolutamente nada inoportuno en mi patrimonio ni en mis cuentas corrientes", ha afirmado Camps, que ha lamentado que por el camino se hayan podido escuchar "cosas increíbles de Villarejo" con Baltasar Garzón y Dolores Delgado que no se han investigado.

"El propio Villarejo dice que con Balta pusieron en marcha este lio después de hablar con Rubalcaba y nadie dice nada", ha insistido, señalando que no se puede "olvidar" que la Fiscalía Anticorrupción, la misma que le persigue de forma "ignominiosa y escandalosa", es "un producto creado" por Rubalcaba y por el expresidente del Gobierno Felipe González.

"En el año 1995 salen los GAL y toda la corrupción del PSOE. ¿Qué se inventaron? Crearon Anticorrupción para desviar la atención, tal como hacen ahora. Anticorrupción ha funcionado, aquí estoy, deje de ser presidente después de ganar las elecciones y sigo viniendo a los juzgados", ha criticado, anticipando que la jornada de este lunes será "una ceremonia de la confusión y la mentira".

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.