El tribunal rechaza "por temeridad y mala fe" la recusación de Villarejo, que denunciaba una vigilancia en su domicilio

El fiscal le acusa de "abuso de derecho" y cree que trata de "entorpecer la tramitación del procedimiento"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El tribunal encargado de enjuiciar a José Manuel Villarejo ha rechazado "de plano por temeridad y mala fe evidente" el incidente de recusación planteado por el comisario jubilado contra los tres magistrados, a los que acusaba de ordenar una vigilancia diaria en su domicilio durante todo el mes de agosto.

Ha sido la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, la encargada de explicar que lo único que se ha perseguido "es coordinar la labor de las distintas personas" para que se pudiera seguir celebrando el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional y en el que se ventilan tres piezas de la macrocausa 'Tándem': 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.

Villarejo recusó a la propia Murillo, a Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri "por pérdida sobrevenida de la debida imparcialidad judicial objetiva y subjetiva" al entender que las órdenes por las que enviaron a la Policía y al médico forense a su casa encubrían "la verdadera finalidad", que era vigilarle "diariamente durante todo el mes a distintas horas cada día".

Con todo, la presidenta del tribunal ha incidido en que lo planteado "para nada afecta al fondo del asunto" y ha recordado que, en cualquier caso, Villarejo tendría que haber recurrido "por la vía ordinaria". "Cosa que no se ha hecho", ha zanjado.

Ha sido el propio comisario jubilado el encargado de exponer en la sesión celebrada este lunes los motivos que le llevaron a presentar este último incidente de recusación contra los tres magistrados. Desde su punto de vista, la Sala ordenó sin ninguna "explicación lógica" que se le hiciese "una vigilancia, un control y un seguimiento" en su domicilio.

NI "UN DÍA DE VACACIONES"

"Entiende esta defensa que es un arresto domiciliario encubierto. La Policía a diario ha estado en mi domicilio (...) no sé si con el ánimo de que no me tomase un día de vacaciones", ha denunciado Villarejo.

El comisario jubilado, que ha incidido en que sufre lesiones irreversibles, ha cargado contra la "conducta que lamentablemente" han sostenido los magistrados respecto a su estado de salud. "Estos meses ni he podido ayudar a mi abogado en las tareas fundamentales que ahora mismo se van a sustanciar y puesto que creo que no soy un elemento pasivo, soy la persona que se está jugando su vida, tengo derecho a participar en conclusiones", ha sostenido.

El fiscal, por su parte, ha rechazado de plano el incidente de recusación asegurando que el escrito presentado por el comisario jubilado se interpuso "de modo espurio y con abuso de derecho para entorpecer la tramitación del procedimiento".

En este contexto, el fiscal Miguel Serrano ha recordado que fue el propio Villarejo el que designó su domicilio como el lugar en el que permanecería "por razones de salud", no siendo en ningún caso este extremo una "obligación" interpuesta por la Sala.

Y es que, desde su punto de vista, "el celo de la Sala es razonable y se ha desplegado para asegurarse de que los forenses podían examinar a Villarejo". "La actuación de la Sala no pone de manifiesto ninguna animadversión o anticipación del juicio que debe hacerse sobre la valoración de la prueba", ha añadido.

"Tratar de extrapolar este aplazamiento de juicio por razones de salud suspendiendo con un grave perjuicio para todas las partes pero en garantía de los derechos de la defensa no puede proyectarse en una artificiosa causa de recusación que debe ser rechazada por razón de haberse interpuesto con manifiesto abuso de derecho", ha concluido el fiscal.