Los tribunales extremeños han revisado una docena de condenas tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'

MÉRIDA, 12 (EUROPA PRESS)

El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha cifrado en una "docena" las sentencias revisadas en la comunidad autónoma tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como de 'Solo sí es sí'.

Montero Juanes ha subrayado que la situación en Extremadura con respecto a las revisiones de las condenas de agresores sexuales en aplicación de esta nueva norma, así como a las de malversación, no es diferente a la del resto del país.

"No somos legisladores", ha advertido sobre los fiscales que, ha asegurado, sienten un "respeto exquisito" por la separación de poderes, sobre la cual ha señalado que los legisladores hacen la ley y ellos, los fiscales, las interpretan "de la forma más auténtica posible".

Una ley que, ha remarcado, no le gusta que se denomine del 'Solo sí es sí', puesto que esto "no es nada nuevo" y "no ha cambiado nada" con respecto a la anterior en este sentido.

En todo caso, ha señalado que en la región se ha revisado una docena de sentencias, ninguna de ellas, ha dicho, "de calado", y que se ha procedido interpretando la Ley por parte de los tribunales, y que es "imperativo" revisar las penas con carácter retroactivo en aquellos casos que afecten favorablemente al condenado.

Así, ha dicho que los fiscales están "intentando interpretar auténticamente" la nueva ley, a la espera de "criterios uniformes" y que el Tribunal Supremo dicte las resoluciones que procedan, y analizando "caso por caso" para comprobar cual es la norma penal "más favorable".

Por su parte, respecto a la malversación, ha señalado que en aquellos casos en que el delito se ha producido en beneficio propio no habrá "revisiones importantes", pero sí pueden ser "de calado" cuando se trata de malversación impropia, es decir, cuando los fondos tienen como destino "otros usos".

Montero Juanes ha sido interpelado por esta cuestión este jueves en Mérida con motivo de su asistencia a la toma de posesión del nuevo Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Mérida, Francisco Ortega Silva.