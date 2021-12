Triodos Bank se une a la petición de reforma de la Política Agraria Común

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Triodos Bank ha firmado la carta abierta "Por otra Política Agraria Común (PAC) con mayor ambición socioambiental para los retos actuales", que busca que el diseño del plan estratégico de la PAC (PEPAC) cumpla con los objetivos de una transición "agroecológica".

La coalición cuenta con alrededor de 100 organizaciones españolas, que han refrendado la petición para la revisión del plan estratégico y el cumplimiento del "principio de no retroceso" en línea a los objetivos del Pacto Verde Europeo.

En concreto, la carta hace un llamamiento a la Comisión Europea para que "no apruebe planes estratégicos de la PAC que no cumplan con la llamada 'cláusula de no retroceso' ni ecoesquemas que no tengan efectos positivos científicamente probados sobre el medioambiente".

Asimismo, Triodos aboga por un "cambio urgente" de paradigma en el sistema agroalimentario, basado en la asunción de los principios de la agricultura ecológica con predominio de circuitos cortos de comercialización y una distribución justa de la riqueza entre todos los actores intervinientes.

La organización está formada por entidades españolas de ámbitos como la ganadería extensiva, el consumo, el medioambiente, la justicia social, la producción ecológica, la nutrición, el bienestar animal o el desarrollo rural.

Cabe señalar que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el PEPAC para el periodo 2023-2027, un documento que mañana, miércoles, enviará a la Comisión Europea.

El plan de aplicación de la PAC en España, que debe estar entregado antes del 1 de enero de 2022, está dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores.