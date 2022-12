Las triunfitas Natalia, Gisela y Nuria Fergó hablan alto y claro de la polémica entre Chenoa y Rosa López

MADRID, 16 (CHANCE)

¿Son o no amigas Chenoa y Rosa López? ¿Rompió la argentina su amistad con la ganadora de 'Operación Triunfo 1' al ver cosas que no le gustaban de ella o, por el contrario, nunca llegó a considerarla más que una compañera? Estas son tan solo algunas de las preguntas que muchos se han hecho a raíz de que la ex de David Bisbal asegurase en el cumpleaños de Natalia Rodríguez que, de todos los triunfitos, solo considera su 'pandilla íntima' a la propia Natalia, a Alejandro Parreño, a Geno Machado y a Gisela.

Unas declaraciones que desataban la polémica y a las que Rosa no tardaba en reaccionar desmintiendo las especulaciones y proclamando su cariño por Chenoa, a la que siempre considerará su amiga - "nuestra amistad es irrompible e incorrompible" ha asegurado - 'señalando' y 'culpando' a la prensa de intentar crear un mal rollo donde no lo hay.

Un asunto que sigue coleando y sobre el que ahora se han pronunciado tres de las triunfitas, Natalia Rodríguez, Gisela y Nuria Fergó que, sin entrar en polémicas, han dejado claro que Chenoa y Rosa nunca han sido tan amigas como todos pensábamos desde su paso por la academia de 'Operación Triunfo' hace más de 20 años.

"No ha pasado nada. Evidentemente, como dijo mi compañera Laura, hay compañeros y hay gente con la que tienes un poquito más de trato. Amigos y compañeros, ya está, no pasa nada. Se ha creado una polémica ahí un poco rara" ha explicado Natalia, sin entender "el drama que se ha creado" con las palabras de Chenoa diciendo claramente quienes son sus amigos.

Sin embargo, y aunque confirma que Rosa no forma parte de su entorno más cercano, la gaditana sí la condiera su amiga: "Evidentemente, nos une algo que fue increíble y que fue 'Operación Triunfo' y mis compañeros son parte de mí, los adoro". "Pero luego en tu día a día llamadas, tomar un café, viajes* El tiempo va pasando, pasan los años, unos se preocupan más por ti, otros menos, con unos quedas más, con otros menos... Y, a raíz de eso, te vas creando una amistad más fuerte con unos y con otros no significa que no seas amigo. Significa que le tienes cariño, pero a lo mejor ya no tienes esa amistad", que es lo que les pasa con la de Granada, algo que ella tampoco niega, insistiendo en que no pasa nada ni hay ningún mal rollo, aunque "con unos hay más complicidad que con otros, y es normal. Somos compañeros y amigos, con unos más y con otros un poquito menos".

En la misma línea se ha pronunciado Gisela, otra de las íntimas de Chenoa, que ha asegurado que "no es que antes hayan sido amigas y después no, pero hay grados de amistad y con uno te llevas mejor que con otros". "La vida te va poniendo personas con las que tienes más afinidad, otras con las que tienes un poco menos, pero no quitan que sean amigas. Somo compañeras, colegas, y nos queremos y eso es lo importante. El cariño que hay entre todos siempre será así" insiste, intentando zanjar una polémica que ha caído como un jarro de agua fría entre los triunfitos.

Nuria Fergó, por su parte, que completamente al margen se ha enterado de esta polémica por los medios de comunicación y, sorprendida, ha intentado quitar hierro al asunto destacando la amistad que mantienen todos los miembros de 'OT 1': "Yo creo que no es noticia y estáis buscando cosas. Somos súper compañeros y eso está ahí siempre. Nos queremos, nos respetamos y nos admiramos". "Somos compañeros, lo primero. Hemos salido de un programa, hemos convivido, hemos vivido una experiencia espectacular. Lo de amistad, amistad, amistad* no hay que ser muy listo para explicar eso. Todo el mundo sabemos lo que es una amistad. Hay que respetar todo" añade, dejando claro que en su caso quiere por igual a Chenoa y a Rosa: "A todos".

