TS fija para 19 de enero la decisión del recurso contra la sentencia de la supuesta compra de votos en Melilla en 2008

MELILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 19 de enero la deliberación y decisión del recurso contra la sentencia del caso voto por correo por el que fueron condenados 18 miembros del PSOE y CPM por la supuesta compra de votos en las elecciones generales de 2008, entre ellos dos años de cárcel al exsecretario general del PSOE Dionisio Muñoz y al presidente de CPM y diputado Mustafa Aberchán, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Así lo ha fijado el presidente de la Sala Segunda II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en una resolución que detalla que la sala estará constituida por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, que la presidirá, y Andrés Palomo del Arco, Pablo Llarena Conde, Susana Polo García y Ángel Luis Hurtado Adrián.

El alto tribunal, tras admitir los recursos de casación, tendrá que decidir el 19 de enero si mantiene o no las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Melilla, en un fallo conocido el 20 de noviembre de 2018.

En dicha sentencia se imponía al ex secretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz y al ex presidente de Melilla y actual líder de la oposición Mustafa Aberchán (CPM) a dos años de prisión para cada uno, a 30 meses de inhabilitación especial y al pago de unos 9.000 euros, por el llamado "caso voto por correo", por el que se juzgó la compra de votos en las elecciones generales de 2008 en la que ambos partidos iban en coalición. La acusación particular está ejercida por el PP, que también recurrió, aunque en su caso para solicitar mayores condenas.

Tanto Dionisio Muñoz como Mustafa Aberchán se les achacó un delito de falsedad documental y dos delitos electorales cada uno de ellos. La sentencia, de los tres jueces que formaron dicho tribunal, contó con dos votos particulares, uno en el que uno de los magistrados rechazó los delitos de prisión para los dos políticos al entender que no se produjo falsedad documental y otro voto particular de otro juez en el que negó una asociación ilícita.

Además de Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, fueron condenados otros 16 procesados, todos afiliados o simpatizantes de PSOE y CPM, por delitos electorales a penas de entre 44 días y seis meses de multa a 18 euros cada jornada y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de tres meses por cada delito.

En cambio, del total de 29 enjuiciados, once de ellos fueron absueltos. Entre ellos se encontraban el exdelegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar; el exdirector provincial del SEPE, Joaquín Arana; la exjefa de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla; el exsecretario de Organización del PSOE, Alonso Díaz, y los exdiputados de la Asamblea de Melilla Celia Sarompas y Amin Azmani.