TSB nombra a Nick Prettejohn nuevo presidente

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

TSB, la filial británica de Banco Sabadell, ha anunciado este jueves el nombramiento de Nick Prettejohn como nuevo presidente, en sustitución de Richard Meddings.

Según ha informado el banco, Prettejohn se unirá a TSB como consejero no ejecutivo el 1 de noviembre y asumirá el cargo de presidente más adelante. El nombramiento está sujeto a la aprobación regulatoria.

Actualmente, Nick Prettejohn es consejero no ejecutivo de Lloyds Banking Group y presidente de su filial Scottish Widows Group, del grupo editorial Reach plc y de Prisoners Abroad.

Anteriormente, fue consejero ejecutivo de Lloyd's of London y de Prudential UK y Europa y fue presidente de Brit Insurance. También fue consejero no ejecutivo de la Autoridad de Regulación Prudencial y de Legal & General Group y presidente del panel de servicios financieros y del grupo de trabajo de asesoramiento financiero de la Financial Conduct Authority (FCA).

"Estoy encantado de unirme a TSB como presidente. Espero liderar el consejo y apoyar a Debbie Crosbie y al equipo ejecutivo para que continúen implementando la estrategia de crecimiento y brinden a los clientes de TSB un servicio excelente de manera constante", ha señalado el nuevo presidente.

La consejera no ejecutiva independiente de TSB, Lynne Peacock, ha destacado que el nuevo presidente de TSB aporta una importante experiencia en la dirección de consejos, el desarrollo de equipos y la gestión de partes interesadas, con "un sólido historial en el desarrollo de negocios".

"También quiero aprovechar esta oportunidad en nombre del consejo de TSB para agradecer a Richard Meddings por su excelente servicio al banco durante los últimos cuatro años. Se va con TSB bien preparado para el futuro, con una consejera delegada altamente eficiente, Debbie Crosbie, y su experimentado equipo llevando adelante una estrategia de crecimiento que ya está dando buenos resultados", ha apuntado Peacock.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que TSB y el grupo Sabadell se beneficiarán del liderazgo de Prettejohn. "TSB está generando un impulso real y la experiencia de Nick será inestimable a medida que el grupo cumpla con la estrategia que establecimos a principios de este año", ha afirmado.