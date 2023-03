TSJA ratifica la condena de cinco años para un hombre por abuso sexual a una amiga de la hija

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, en la que condenaba a cinco años y un mes de prisión a un hombre por un delito de abuso sexual continuado sobre una menor que era amiga de su hija.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a un periodo de tiempo comprendido entre agosto y diciembre de 2018, cuando se cometieron los hechos juzgados. El condenado, aprovechando la circunstancia de que la menor, de 12 años en ese momento, frecuentaba su vivienda al ser amiga de su hija, en varios días que durmió en su casa llevó a cabo los hechos juzgados.

Una vez condenado por la Audiencia Provincial, el acusado interpuso recurso de apelación basado en error en la valoración de la prueba. Una de las circunstancias reflejadas fue que la denuncia se formuló poco tiempo después de que se produjera un enfrentamiento, incluso físico, por razones absolutamente ajenas a los hechos enjuiciados, entre las familias del acusado y de la víctima, que motivó otra denuncia al margen de la que inició esta causa.

En los fundamentos de derecho, el TSJA señala que "es cierto que esta circunstancia debe alertar sobre la posibilidad de que la denuncia sea una suerte de venganza", señalando que fue la madre de la víctima la que denunció, "y lo hizo poco después de ser denunciada por el acusado por aquel otro enfrentamiento".

No obstante, el TSJA argumenta que la sentencia apelada "explica de manera especialmente convincente por qué tal circunstancia no resta credibilidad a la víctima" y añade que "la 'notitia criminis' no surgió de dicha denuncia ni tuvo su origen en la madre de la víctima, ni siquiera por la víctima", sino que se reveló a raíz de que la menor contara a una amiga "lo que le había hecho el padre" de la otra amiga.

Finalmente, el TSJA ha desestimado el recurso presentado por el acusado y ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial que lo condena a cinco años y un mes por un delito de abuso sexual continuado.