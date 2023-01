El TSJC confirma condenar a un subinspector de Mossos de Granollers (Barcelona) por acoso laboral

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que, en diciembre de 2021, condenó a un subinspector de Mossos d'Esquadra de la comisaría de Granollers (Barcelona) a seis meses de cárcel por acoso laboral a una agente.

La sentencia, consultada por Europa Press, también confirma que deberá indemnizarla con 149.618 euros por hechos que empezaron en septiembre de 2013, cuando la agente se reincorporó tras una baja de maternidad y pidió una reducción de jornada que le fue concedida, tras lo que el superior decidió apartarla de la policía científica y adjudicarle funciones administrativas.

En 2015, tras discrepancias sobre cómo colocar las mesas de trabajo, la ubicó en el despacho de la oficina de atención al ciudadano mientras el resto de la unidad seguían trabajando en el despacho habitual, en otra planta de la comisaría.

En ese despacho no tenía teléfono y solo se le asignaban funciones administrativas, no policiales, y el superior "no le avisaba de las reuniones que se celebraban en su unidad ni le impartía directamente órdenes o instrucciones sino que lo hacía a través de sus compañeros, diciéndole que no servía como policía, que valía la mitad que el resto de sus compañeros y que únicamente valía como administrativa".

Durante una reunión después de estos hechos, el subinspector, "con ánimo de vejar y degradar a aquella, le profirió expresiones tales como 'tú lo que tienes que hacer es operarte las tetas', 'qué pasa, ¿tienes un hijo mío y no lo sé?', '¿es que tienes la regla?', 'vete a la peluquería, ponte guapa y empieza a espabilarte un poquito', 'estás súper sexy, me encanta ver a una mujer llorar, así demuestras que tienes sentimientos", mientras ella lloraba, y después sufrió un episodio de ansiedad llegando a desmayarse.

Cuando ella llevaba cuatro meses de baja por este motivo, el subinspector fue a la clínica que la trataba y pidió información sobre las visitas que había hecho antes de estar de baja, y pasó a sus superiores la información sobre los días en que fue atendida en la clínica durante horario laboral sin comunicar su ausencia.