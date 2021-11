El TSJC rechaza la recusación de Costa a la jueza que le investiga junto a Torrent y su Mesa

La instructora también descarta su recurso a la orden de detenerlo tras no comparecer

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la recusación que presentó el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa en la causa en la que está investigado junto a otros exmiembros de la Mesa de la Cámara cuando la presidía Roger Torrent.

En un auto consultado por Europa Press, la jueza recuerda que ya rechazó la petición verbalmente cuando Costa la recusó al comparecer, y reprocha que "ahora --torticeramente-- se reitera en el recurso de reforma formulado por su representación procesal", del que dice que no cumple los requisitos formales.

La defensa de Costa recusó a la magistrada al considerar que había "manifestado un interés personal en ordenar la detención" para que se le llevara al juzgado después de no presentarse a la citación que tenía como investigado.

La instructora ordenó detenerlo para hacerle comparecer en el juzgado después de que él no se presentara cuando ella le citó, y después la defensa de Costa presentó un recurso contra esta orden de detención.

En el mismo auto de este miércoles, la jueza rechaza este recurso y recuerda que Costa no dio ninguna causa justificada para no acudir: "No lo son ni su particular interpretación del ordenamiento jurídico ni tampoco su unilateral voluntad de no reconocer la autoridad o jurisdicción de este tribunal".

Después de la comparecencia a raíz de su detención, en la que se acogió a su derecho a no declarar, Costa anunció que iba a presentar una querella contra la magistrada "por detención ilegal".