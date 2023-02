El TSJM celebra una vista para ejecutar la readmisión de los rastreadores Covid despedidos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fijado para este jueves la comparecencia para la ejecución de la sentencia que ordenó el pasado mes de octubre la readmisión de los rastreadores Covid despedidos por la Consejería de Sanidad y cuyo cese fue declarado nulo por la Justicia.

La vista, que supone un trámite procesal, está fijada para este jueves, a partir de las 11 horas, en la sede ubicada en el número 27 de la calle General Martínez Campos, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Coincidiendo con ello, la organización sindical ha convocado a las 10 horas una movilización de apoyo a los 119 profesionales afectados ante la sede del tribunal.

Según recuerda el sindicato, tras la incorporación de estos profesionales al declararse nulo su despido, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero "no facilitó el desarrollo efectivo de su trabajo". "Los rastreadores no pudieron realizar su labor porque no les asignaron cometidos y no les proporcionaron medios", subrayan desde CC.OO.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid prescindió de los rastreadores el pasado 15 de diciembre, fecha en la que se dio por terminada la obra o servicio por la que fueron contratados. CC.OO. Sanidad Madrid ha recordado que desaparecieron todos los contratos existentes, los que no renovaron y los que continuaron.

Tras declarar nulo el despido y determinar la readmisión, la Comunidad de Madrid, según recuerda el sindicato, "eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial, y rescindió definitivamente sus contratos" argumentando que "no eran necesarios ya sus servicios".

Con ello, según el sindicato, la Comunidad de Madrid "ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación". "Los nuevos acuerdos profesionales se han hecho a través de la Fundación de Investigación Biomédica de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica", ha indicado.

En esta línea, ha recalcado que se trata de "un ente público más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores y donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar".

De esta forma, según denuncia, a través de este organismo se ha contratado a seis enfermeros, un médico y un biólogo, para trabajar en Salud Pública. "Esta maniobra lleva, una vez más, a la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde el 10% de la plantilla se encuentra en peores condiciones laborales", ha zanjado.