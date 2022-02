TSJPV rechaza prorrogar el pasaporte covid en Euskadi y su extensión a hoteles al no justificarse su eficacia

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado prorrogar la exigencia del pasaporte covid hasta el 13 de febrero en toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de Euskadi, al no haber justificado el Gobierno Vasco su eficacia para evitar contagios. En consecuencia, también rechaza su aplicación en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas, como pretendía el Ejecutivo.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, previa deliberación, ha dictado un auto este martes en el que deniega la autorización solicitada por el Gobierno Vasco para prolongar en el tiempo el requerimiento del certificado covid digital en la Comunidad Autónoma Vasca.

El alto tribunal vasco indica que el Ejecutivo debería haber "justificado la eficacia y necesidad de la medida, con un esfuerzo de motivación mayor que el que ha realizado al presentar una solicitud casi idéntica a las anteriores que soslaya las nuevas circunstancias acreditadas".

"No habiéndolo hecho, ha de entenderse que la solicitud de autorización judicial de prórroga de la medida no supera el triple juicio de proporcionalidad, necesidad y fundamentalmente de idoneidad, al no justificar precisamente la eficacia de la medida, a día de hoy, para evitar o reducir de manera apreciable los contagios. En consecuencia la medida solicitada no puede autorizarse" asegura.