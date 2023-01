Tudanca celebra corregir la ley 'del solo sí es sí' y achaca al "empecinamiento" de Podemos haber reaccionado tarde

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha mostrado su satisfacción porque la Ley del 'solo sí es sí' se vaya a corregir, al tiempo que ha achacado al "empecinamiento" de Podemos que se haya tardado en dar una solución.

Tudanca ha apuntado que la ley, que es "tremendamente positiva", tenía "defectos no deseados" que había que "corregir". "Si alguien se equivoca, lo sensato es corregirlo", ha argumentado poco después de presidir el plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA).

Unas palabras que le han servido al líder socialistas para cargar contra Podemos. "A mí me parece que empecinarse en el error no es nunca un buen camino. Y hay una cosa también que me parece que deberían interiorizar. No se puede ser Gobierno y oposición al mismo tiempo. Ya estamos un poco cansados de que intenten arrogarse todos los logros del Gobierno y echarle la culpa al Partido Socialista de todos los fracasos. Este fracaso, este error, es exclusivamente suyo y, afortunadamente, la presión y la voluntad del Partido Socialista es lo que permitirá que se corrija", ha espetado.

Tudanca ha aclarado que "nadie" tocará "el núcleo esencial" de la ley y celebra que este "desaguisado" se arregle con esta "modificación".