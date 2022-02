Tudanca, sobre la denuncia de Fiscalía al PP: "¿No debería asumir Mañueco alguna responsabilidad alguna vez?"

SEGOVIA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, se ha preguntado si "no debería asumir alguna responsabilidad el señor Mañueco alguna vez" después que la Fiscalía haya denunciado al PP de Salamanca ante el Tribunal de Cuentas por ocultar las donaciones que recibió para pagar cuotas de afiliados en las primarias que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2017.

Así lo ha indicado el candidato socialista en declaraciones recogidas por Europa Press este sábado en la capital segoviana, de forma previa a la celebración de la cumbre de presidentes autonómicos del PSOE, que ha tenido lugar en el marco de la campaña de las próximas elecciones en Castilla y León.

"Todo el mundo sabe que la convocatoria electoral tiene que ver con las órdenes y las batallas de Génova y con el pavor que le producían los casos de corrupción que se están investigando", ha recordado, antes de incidir en que hoy se ha "conocido una nueva: que la Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue la financiación ilegal del señor Mañueco, de las primarias que le llevaron a ser elegido candidato a la Junta de Castilla y León".

"¿Pero vamos a seguir más tiempo viendo cómo manchan nuestras instituciones? Esos son los dos motivos que justifican esta campaña electoral, no hay más", ha asegurado el candidato socialista, quien, sin embargo, no alberga "ninguna esperanza de que, cinco días antes de las elecciones, asuma las responsabilidades que no ha asumido en años".

Tudanca considera que Mañueco "no hará nada" al respecto y que el PP "debería marcharse", aunque "esto no es de hoy": "Nunca han asumido ninguna responsabilidad sobre la corrupción y eso se tiene que acabar, no puede ser que tengan a ex altos cargos de la Junta con juicio oral abierto y peticiones de pena en la trama eólica de 138 años de cárcel. Me parece intolerable".

"¿Pero no debería asumir alguna responsabilidad el señor Mañueco alguna vez?", se ha preguntado, antes de insistir en que "no lo hará, no dará ninguna explicación", como ha acusado que tampoco lo ha hecho el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a quien acusa de no haber aclarado "de qué habló realmente en su reunión con el licitador del contrato de transporte sanitario por importe de 800 millones de euros o por qué le adjudicó también a empresas de ex altos cargos del PP la privatización de los test de antígenos".

Así, en lo que Tudanca ve como una "huída hacia adelante", acusa a los 'populares' de ir "tapando trama tras trama", al tiempo que se ha preguntado "a quién echará la culpa" Mañueco de este caso "si es el suyo, si son sus primarias". "Si ya han reconocido que hicieron trampas y un tramposo no puede ser presidente de la Junta de Castilla y León", ha reafirmado.

Por todo ello, el candidato socialista insistido en que "alguien así no puede ser presidente de la Junta" porque "el señor Mañueco es una persona que durante los últimos 20 años ha estado en todo, porque estas tramas de corrupción sucedían mientras él era consejero, el número 2 del PP autonómico y el que se presentó a las primarias que han acabado con sus manos derechas en el PP de Salamanca imputados".

"El 13 de febrero nos vemos en las urnas", le ha convidado, antes de subrayar que no confía "nada más que en los ciudadanos para que le hagan asumir al señor Mañueco las responsabilidades de esos casos de corrupción". "Que lo juzguen los ciudadanos, pero deben juzgarlo", ha rematado.