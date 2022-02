Tudanca y Mañueco culpan a los gobiernos de infraestructuras pendientes e Igea que se prometan y no se hagan

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato socialista y el 'popular' a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco, han culpado a los gobiernos de PP y PSOE de las infraestructuras pendientes en la comunidad mientras que el aspirante de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado que se prometan las mismas y las hagan ellos cuando gobiernan.

Así se han expresado los tres candidatos en el segundo debate electoral celebrado este miércoles, en el que todos los candidatos han considerado imprescindibles las infraestructuras en la comunidad.

Luis Tudanca ha reconocido que hay muchas inversiones del Gobierno central que no se han ejecutado y ha señalado la "vergüenza" que siente por que no esté terminada la Autovía del Duero (A-11), tras lo que ha afirmado que se ha "peleado" con gobiernos de uno y otro signo, pero al mismo tiempo ha recordado que hay cinco veces más licitación de obra pública del actual Ejecutivo que el de Mariano Rajoy.

Frente a ello, Mañueco ha señalado la importancia de las infraestructuras como "clave" para la recuperación económica y fijar población, pero ha señalado a una "larga" lista de "olvidos y agravios" que hay y ha pedido al Gobierno central que priorice autovías y ferrocarriles, tras lo que se ha ofrecido a colaborar desde el Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Francisco Igea ha reclamado que los grandes partidos dejen de comportarse de manera "clientelar" y financiar las infraestructuras que piden los nacionalistas para pactos y vertebren el territorio nacional porque la comunidad sufre la ausencia de inversiones y de falta de infraestructuras, tras lo que ha añadido que luego a la gente le "sorprende" que salgan partidos como los de la España Vaciada.

En cuanto a las infraestructuras más necesarias, Fernández Mañueco ha reclamado el mismo tratamiento para el corredor Atlántico que pasa por Castilla y León que para el Mediterráneo. "No somos más que nadie pero tampoco menos", ha señalado el candidato del PP, quien ha advertido de que el Gobierno central ha retrasado la incorporación de peajes a todas las autovías porque había elecciones en Castilla y León. "Sánchez se ha guardado el plan de peajes, es una lástima", ha asegurado.

Mañueco se ha expresado así después de que Luis Tudanca recordadra que la primera autopista el liberalizarse fuera la AP-1 (Burgos-Armiñón), a lo que el candidato socialista ha añadido que se va a invertir lo la misma cantidad en el corredor Atlántico que en el Mediterráneo.

AUTOVÍA DEL DUERO

Por su parte, Francisco Igea ha señalado que todas las infraestructuras son necesarias, pero sobre todo las que vertebran y luchan contra la despoblación, por eso ha reclamado que vuelvan todas las frecuencias de Alta Velocidad o que se acabe la A-11, para que Soria "deje de estar tan lejos como está" y ha culpado de sus sucesivos retrasos a todos los gobiernos, porque se inició "cuando el cerco de Numancia".

Además, ha reclamado el tren "directo" a Burgos desde Madrid, mejoras de las comunicaciones, también con Portugal, pero ha apuntado de modo concreto al campo y al mundo rural, donde ha propuesto que haya centros de ayuda a la digitalización y se utilicen las oficinas bancarias en cabecera de comarca para su apoyo.

El debate sobre las infraestructuras sanitarias ha enfrentado a Tudanca e Igea, ya que el candidato socialista, tras recordar la falta de ejecución del plan de infraestructuras sociales prioritarias, se ha comprometido a poner en marcha diferentes centros de salud en distintas localidades y el aspirante de Cs le ha reprochado que quiera inaugurar algunos que "ya están en marcha" y le ha recomendado que se repase la lista.

"Nosotros no prometemos, no vamos con bolsa de caramelos, otros van a todos los sitios y prometen una y otra vez las miasmas cosas", ha señalado Igea, quien ha pedido a los candidatos que vayan a las próximas elecciones "con las obras hechas y no con las promesas".

En el debate, Tudanca ha afeado de nuevo a Mañueco que prometa cosas que ya ha cumplido y no ha hecho como llevar internet al medio rural, en lo que el candidato 'popular' se ha comprometido a llevar 100 megas a todo el territorio en 2025, cuando el socialista ha incidido en que además lo hará con fondos europeos y del Gobierno de España y ha abogado por incentivos fiscales para ayudar a fijar población.

En este contexto, Igea ha criticado que se vuelvan a hacer promesas y ellos las lleven a buen término y ha pedido a Tudanca que el gobierno socialista permita que vuelvan los servicios ferroviarios y los bonos para los AVE.