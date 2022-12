Tudanca rechaza cualquier reforma del delito de malversación si no es de ser para "endurecerlo"

VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado este miércoles que "no le gusta" que se modifique el delito de malversación y de hacerlo, ha advertido, ha de ser para "endurecer" cualquier delito relacionado con la corrupción.

Así lo ha señalado Tudanca en una rueda de prensa en Valladolid, al ser preguntado por la posible modificación del Código Penal para reformar este delito. "No me parece un buen camino, espero que no se produzca", ha aseverado, para confiar en que cualquier reforma que se lleve a cabo "de ninguna de las maneras beneficie a los corruptos".

En caso de modificarlo, ha señalado, "si alguien daría saltos de alegría sería el PP, que tiene una retahíla de casos de corrupción", pero, ha insistido, "cualquier cosa que se toque tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política".