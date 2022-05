Tudanca señala a Mañueco por permitir que en CyL haya un vicepresidente "fascista" y rechaza sus "tibias" disculpas

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha señalado este sábado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por permitir que en la Comunidad haya un vicepresidente "fascista" --en referencia a Juan García-Gallardo-- y ha rechazado sus "tibias" disculpas en relación con el "desagradable" momento que se vivió en el Parlamento con la procuradora socialista Noelia Frutos.

"El problema no es que piensen lo que dicen, sino que digan lo que piensan", ha sentenciado Tudanca, para después añadir que en Castilla y León ahora hay una "extrema derecha" que dice lo que "siempre ha pensado", porque "han estado ahí con otras siglas más recientes que las del PSOE" y en ese entonces no "estaba de moda decirlo en voz alta, pero ahora están envalentonados y pueden decirlo con la complicidad de Mañueco en las Cortes".

El líder socialista autonómico ha vuelto a recordar este episodio durante su intervención en el primer encuentro de alcaldes y concejales socialistas de la provincia que se ha celebrado este sábado en el hotel Lasa Sport, una "oportunidad" de reunir a los líderes locales del partido que van a ser la "frontera" ante una "extrema derecha" de la que se "están escuchando cosas terribles" en la Comunidad castellanoleonesa.

Esta situación la ha "facilitado" el Partido Popular, por lo que "debería hacer un examen de conciencia" y poner un cordón sanitario ante los que "quieren suprimir derechos", que es lo que "hace en otros países la derecha civilizada", en lugar de "querer llegar al poder a cualquier precio".

Tudana considera que las disculpas de Mañueco "no valen para nada a las mujeres, al colectivo LGTBI, porque "se está poniendo en peligro" a todos los que están realmente preocupados en el país, que son aquellas personas a las que Vox "quiere quitar derechos y los avances sociales conseguidos gracias al sudor, sangre y lágrimas de muchos demócratas".

Pero lo "terrible", ha matizado el socialista, es que esta situación es consecuencia del "afán" de Mañueco y del secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es que "mantienen las políticas pasadas y ese mito de que la derecha gobierna mejor, pero en la Comunidad no lo han hecho, porque no se sabe a qué se están dedicando".

En este sentido, Tudanca ha criticado que el Gobierno autonómico del PP y Vox "no quiere gobernar para la gente", circunstancia que se "puede constatar" ya que Castilla y León es la que "menos crece" de todas las Comunidades Autónomas, la segunda donde "más ha bajado" la producción industrial y menos han subido los salarios, pero "eso sí", es la Comunidad en la que más ha aumentado la despoblación, por tanto "no se ven las políticas 'populares'", ya que a gobernar para regenerar y dar oportunidades a los ciudadanos "no se dedican".

SUPRIMIR LOS CHIRINGUITOS

Respecto a la oposición del PP sobre la propuesta que el PSCyL ha llevado esta semana a las Cortes para "suprimir los chiringuitos", el líder autonómico ha reconocido que dicha negativa es debido a que "para ellos no son un problema lo que pasa es que los quieren manejar ellos", porque Vox no ha apoyado una iniciativa que "sí que votó a favor el primer mes de la pasada legislatura".

Pero es que "no solo" han votado en contra de suprimir los chiringuitos, sino que han nombrado ya a 47 asesores, un siete por ciento más respecto al anterior Gobierno, y los altos cargos son un cinco por ciento más, de los cuales solo uno de cada tres son mujeres, "porque para ellos las mujeres solo son portadoras y dadoras de vida y no personas con talento suficiente para ejercer cargos de responsabilidad".

Tudanca ha reiterado que la "derecha" que gobierna en la Comunidad es "profundamente antidemocrática", cómplice junto a la "extrema derecha" de "querer reducir derechos y libertades", y ha asegurado que "viendo lo que ha sido capaz de conseguir Noelia Frutos "no hay derecho a pensar que la batalla contra la ultra derecha está perdida", por lo que ha mostrado su confianza en que el próximo año el partido socialista "va a gobernar en Valladolid y en la Diputación provincial, dado que no se puede permitir otra cosa diferente".

Por último, ha animado a alcaldes y concejales de cara a las elecciones municipales donde, se ha mostrado convencido, de que ganarán en la mayoría de los municipios además de gobernar la Diputación de Valladolid. "No tenemos derecho a rendidos, a dar un solo paso atrás, a perder la esperanza", ha concluido.