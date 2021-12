Tudanca ve irresponsable anticipar elecciones sin PGC y en plena 6ª ola pero destaca la oportunidad para el cambio

VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha tachado de "enorme irresponsabilidad" el anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones autonómicas al próximo 13 de febrero, una decisión que, según ha evidenciado, se produce a dos días del debate de las enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 --la Junta tendrá que prorrogar ahora las cuentas de 2021-- y en plena sexta ola de la "gravísima pandemia" del coronavirus.

Entre la "grave irresponsabilidad" de Fernández Mañueco al convocar unas elecciones "en el momento más inoportuno" para la Comunidad, ha apuntado en concreto al hecho de haber "soltado el timón" en la Consejería de Sanidad, una de las carteras de Ciudadanos que pasa ahora manos del 'popular' Alejandro Vázquez Ramos, en un momento de repunte de casos de coronavirus en Castilla y León y respecto a los que el jefe del Ejecutivo autonómico no haber tomado "ninguna medida ni decisión". "Ha descalabrado cualquier posible respuesta de esta tierra a la pandemia en el peor momento posible", ha advertido.

A esto ha añadido que Castilla y León se juega con los presupuestos de 2022 "la gran oportunidad, la enorme oportunidad, la oportunidad histórica" de hacer los cambios en el modelo económico y productivo vía unos "esenciales" fondos europeos, para acusar a la Junta de haber sido "el primer Gobierno en la historia democrática de nuestro país" que ha hecho "todo lo posible" para que no se aprobaran sus propios presupuestos hasta el punto, ha añadido, de "hacerlos fracasar" en el momento más decisivo. "Los ha hecho fracasar él", ha zanjado.

De este modo se ha pronunciado el secretario autonómico del PSOE en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León tras consumarse el adelanto electoral en la Comunidad Autónoma por parte de un presidente de la Junta al que ve "aterrorizado" por la cascada de casos judiciales que se producirá a partir de primavera y al que ha acusado además de limitarse a acatar los "intereses partidistas" de Pablo Casado.

"El señor Mañueco ni tenía ni tiene palabra", ha sentenciado Tudanca que ha comparado al presidente de la Junta con San Pedro por haber negado "hasta cien veces por lo menos en las últimas semanas" que no iba a haber adelanto electoral en Castilla y León para ironizar a renglón seguido sobre la falta de credibilidad y la capacidad para la mentira del presidente: "El señor Mañueco no le dice la verdad ni al médico, ni siquiera al médico que tenía hasta hoy de vicepresidente --Francisco Igea, de Ciudadanos, que también ha sido cesado--. Todo el mundo sabíamos que las iba a convocar porque él decía que no, como tantas otras cosas".

Tudanca ha rechazado los argumentos del presidente de la Junta para el adelanto electoral, como una moción de censura "inexistente" o una "supuesta negociación" o "negociaciones paralelas" entre el resto de los partidos de las enmiendas parciales de los presupuestos, para insistir en que el anuncio de hoy sólo se debe a una orden de Pablo Casado y al "calendario judicial endiablado" que se avecina para el PP de Castilla y León por las diversas causas de corrupción.

"Ni moción, ni presupuestos, ni dada que se le parezca", ha zanjado, si bien ha reconocido que las enmiendas negociadas respondían a "medidas perfectamente razonables" porque suponían "por fin la solución de muchos agravios de los abulenses pendientes por muchos años". "Allá aquellos que prioricen sus intereses partidistas de los intereses generales (...). Además, creo que se equivocan, creo que esta convocatoria electoral no le viene nada bien al PP", ha espetado en alusión a un presidente al que no ha visto contento con el anuncio electoral sino "frustrado y enfadado y arrastrado por las circunstancias".

Respecto al futuro de Igea, con quien tampoco ha hablado en la jornada de hoy, ha corresponsabilizado al presidente y al hasta hoy vicepresidente de la deriva del también hasta hoy Gobierno de coalición, del desmantelamiento de la sanidad pública, de tapar la corrupción y del adelanto electoral y ha vaticinado en tono irónico que Fernández Mañueco también va a tratar de convencer ahora a los ciudadanos de que Igea no era su amigo, su confidente o su compañero de fatigas. "Tanto monta, monta tanto", ha concluido.

"MAGNÍFICA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO"

Dicho esto, Tudanca ha asegurado "alto y claro" que el adelanto electoral en Castilla y León --del que se ha enterado por Twitter, ha reprochado también al presidente-- representará una "magnífica oportunidad" para "lograr por fin" el cambio que "merecen y necesitan" los castellanos y los leoneses que, según ha rememorado, ya dieron la victoria al PSOE en las elecciones de mayo de 2019 con 35 procuradores de 81.

Por este motivo, el líder de los socialistas ha trasladado un mensaje de "serenidad y de confianza" ante la "fortaleza" del PSOE en una tierra que, según ha asegurado, hace "mucho tiempo que está liberada de las cadenas" por lo que ha dejado el futuro de Castilla y León en manos de unos electores a los que ve "muy bien preparados" para elegir.

"Las ansias de cambio siguen latentes con mucha fuerza en esta tierra. Hoy siguen latiendo más fuerte que nunca", ha aseverado Tudanca en ese llamamiento a los castellanos y a los leoneses a apostar por la "oportunidad" de cambio, de estabilidad, de regeneración y de decencia que "tanto necesita esta tierra" y que representa el PSOE de Castilla y León, al que ve "preparado y dispuesto" porque, entre otras cosas, ha demostrado que tiene un programa de Gobierno para la Comunidad y porque sólo piensa en los intereses de la Comunidad "con una enorme responsabilidad".

"Hoy es un día desde luego muy trascendente para Castilla y León", ha concluido el dirigente socialista en su análisis del fin de una "legislatura fallida" que añade, ha reiterado, "más motivos para el cambio" en Castilla y León. "Somos los únicos que ofrecemos cambio y garantizamos cambio. Los únicos", ha concluido para poner como ejemplo del cambio que proponen los socialistas para la sanidad. "Una vez más hechos demuestran lo que somos cada uno, lo que hacemos cada uno, y quién tiene palabras y quién no. Fueron ellos los que mercadearon con nuestras instituciones hace dos años y medio y siguen mercadeando con las instituciones dos años y medio después", ha resumido