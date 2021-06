El TUE rechaza el recurso de Acciona sobre un registro de marca no usada

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha rechazado este miércoles el recurso de Acciona sobre un registro de marca a la que se opuso otra empresa española, Agencia Negociadora PB, alegando que no se había usado en cinco años desde su solicitud de caducidad.

El litigio se centra en el uso del signo RE_ACCIONA en una campaña publicitaria, asunto que ha ido a los tribunales españoles. Ahora el órgano de Justicia europeo desestima el recurso de Acciona, al entender que no ha demostrado que la falta de uso de la marca se deba al procedimiento de violación ante los tribunales españoles entre 2010 y 2016, como alegó la empresa de infraestructuras.

En su fallo, el TUE señala que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se equivocó en su apreciación de que una acción judicial no constituye una causa justificativa de la falta de uso de la marca.

No obstante, el error no ha podido ejercer una influencia determinante en el resultado, apunta la sentencia, que insiste en que la mera existencia del procedimiento judicial no constituye una causa justificativa.

Así, sostiene que Acciona no ha aportado la prueba de circunstancias particulares que demuestren que la existencia de dicho procedimiento "no hacía razonable el uso de la marca de que se trata durante el período pertinente".