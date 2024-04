Turespaña, junto a 30 empresas y destinos, se lanza a la captura del mercado árabe con unas jornadas en mayo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Turespaña organiza las jornadas profesionales de comercialización Marhaba 2024, desde el 2 hasta el 5 de mayo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), y en las que participan más de 100 turoperadores, agencias de viajes y prensa de los países del Golfo Pérsico y más de 30 destinos y empresas del sector turístico español.

Estas jornadas profesionales del Golfo Pérsico pondrán especial énfasis en la cultura española para contribuir a la promoción de España como "un destino diverso, atractivo y de valor añadido".

El director general de Turespaña, Miguel Sanz, inaugurará las jornadas y participará en el programa diseñado al efecto. "El Golfo Pérsico es un mercado estratégico para España por su excelente conectividad con nuestro país y por el perfil del visitante, básicamente familiar, su interés por disfrutar de experiencias únicas en España y estancias por encima de ocho días en nuestro país", ha resaltado el director general.

Durante su estancia en este país, Sanz participará, también, en su doble condición también como presidente de la European Travel Commission (ETC) en la conferencia internacional Phocuswright WiT Middle East 2024, 'You, Me & The Machine', el 3 de mayo en Dubái, en el que comentará 'El turismo europeo en el punto de mira: el camino a seguir'.

El evento, que supone la segunda edición y en el que hay más de 1.200 reuniones programadas, es una excelente oportunidad para conocer proyectos, intercambiar ideas y hacer 'networking', ha destacado la entidad.

LOS TURISTAS DEL GOLFO PÉRSICO, ENTRE LOS DE MAYOR GASTO MEDIO

Según Turespaña, el gasto y la renta de los ciudadanos de la región del Golfo Pérsico está creciendo muy por encima de la media de la OCDE, por lo que resulta muy interesante atraer al turista de esta región.

Los turistas procedentes de esta región gastaron en España 1.138 millones de euros en 2023, casi un 66% más que en 2022. En comparación con 2019, el incremento es de un 103%. La estancia media también se ha incrementado en el último año hasta llegar a los 8,6 días por viaje. Además, cabe resaltar que el gasto medio de estos turistas se sitúa en 2.625 euros.

Asimismo, el número total de turistas procedentes de los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo aumentó en 2023 un 34% respecto a 2022 y un 56% respecto a 2019, con Arabia Saudí a la cabeza (casi 100% de incremento).

La buena conectividad con España desde estos países árabes, el aumento del número de asientos programados con respecto a 2023, así como de líneas de vuelo --tanto en frecuencias como en apertura de nuevas rutas--, esbozan unas perspectivas optimistas de crecimiento de España como destino turístico para la temporada primavera/verano. Existe una percepción de España como destino seguro.