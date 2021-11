Turismo.-Sánchez anuncia que Benidorm será sede de la nueva plataforma inteligente de destinos turísticos de España

La patronal celebra el anuncio pero reclama conexiones ferroviarias y un 'Bono España' para "estimular la demanda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que Benidorm (Alicante) será la sede de una nueva plataforma inteligente de destinos turísticos en España, una nueva herramienta tecnológica prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para "acelerar la digitalización y la interconexión" del sector turístico mediante la gestión de datos.

Sánchez ha realizado este anuncio tras mantener una reunión con representantes del sector turístico en Benidorm, en el marco del XIV Congreso del PSPV que se ha celebrado durante todo el fin de semana en esta localidad y del que ha salido reelegido como líder del partido el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, como único candidato.

Con la elección de Benidorm para esta plataforma, el Gobierno avanza en la desconcentración de instituciones del Estado que ha venido defendiendo Puig.

La ubicación en Alicante forma parte del proceso de descentralización que el Gobierno de España lleva a cabo para "consolidar polos de innovación y atracción del talento en todo el territorio".

La Plataforma Inteligente de Destinos es el instrumento previsto por el Gobierno de España para "desplegar la gestión del dato como palanca de transformación y modernización del sector turístico y como acelerador de nuevos procesos de innovación".

Esta sede actuará también como centro nacional de Inteligencia Turística, desde el que ayudar a definir las estrategias de datos para alimentar al Hub Específico de Turismo previsto en el Plan de Transformación y Resiliencia, "contribuyendo asimismo a la soberanía del dato y a la aspiración europea de convertirse en líder mundial de la innovación en la economía de los datos y sus aplicaciones".

PATRONAL: CONEXIONES FERROVIARIAS Y "ESTIMULAR LA DEMANDA"

La patronal hotelera Hosbec, que ha participado en el encuentro, ha reivindicado ante el presidente del Gobierno la conexión ferroviaria con el aeropuerto Miguel Hernández como "pilar de la sostenibilidad turística" y ha planteado a Pedro Sánchez la puesta en marcha de un 'Bono España', un plan nacional del "estímulo de la demanda".

Desde la organización han celebrado la designación de Benidorm como sede de la plataforma inteligente de destinos turísticos y han afirmado que la ciudad "va a ser de nuevo referente internacional en el turismo más vanguardista".

Paralelamente, la patronal ha trasladado al presidente del Gobierno que la sostenibilidad turística "no se podrá conseguir" si no existe una conexión de transporte por tren. Desde Hosbec lamentan que en estos momentos "son miles los vehículos que cada día tienen que transitar hacia aeropuertos y estaciones AVE porque no hay tren que conecte las comarcas de Las Marinas, cuando Benidorm es la tercera ciudad española en número de pernoctaciones turísticas solo por detrás de Madrid y Barcelona".

En este sentido, consideran que "será difícil avanzar en un menor impacto medioambiental si no podemos dejar de utilizar el coche o autobús para todos los desplazamientos".

RECUPERACIÓN DEL MERCADO E IMSERSO

Respecto a la recuperación del mercado, desde el sector hotelero han insistido al Gobierno de España en la puesta en marcha de un programa de "estímulo de la demanda" similar al Bono Viaje de la Comunitat Valenciana y han subrayado la utilidad del mismo en esta temporada de otoño-invierno en la que, han afirmado, "todavía no se ha recuperado el mercado y la inversión que se realice sería directamente compensada por el incremento de ingresos a las arcas públicas".

Finalmente, han trasladado a Sánchez el "malestar" del sector por la situación del Imserso y han defendido que el programa "es más necesario que nunca en estos momentos".