Turull apela a la unidad del independentismo y pide "pasar a la acción y poner autoestima"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha apelado este miércoles a la unidad del independentismo y ha pedido "pasar a la acción y poner autoestima".

En un acto en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia), Turull ha instado al independentismo a "recomenzar", y ha explicado lo que ha denominado la 'teoría del rellano', que consiste en estar dispuesto a subir o bajar un escalón para alcanzar un entendimiento.

"Lo que no haremos desde Junts es un rellano para estar parados, sino para recomenzar", ha subrayado, y ha insistido en que el independentismo está más fuerte cuando está unido.

El secretario general de Junts considera que hay que marcar "una nueva trazabilidad que debe ser 'o independencia o independencia", y ha afirmado que también hace falta que la gente vuelva a recuperar la ilusión para volver a movilizarse.

"No hagáis caso de los profetas del derrotismo y la desconfianza, también decían que no votaríamos y que no habría urnas", ha subrayado Turull.

ACTIVOS Y "PASIVOS" DEL INDEPENDENTISMO

Tras hacer un repaso de los últimos años del proceso independentista, el dirigente de Junts ha pedido "reforzar los activos y reducir los pasivos del independentismo".

Entre los activos, Turull ha mencionado la actitud durante el 1-O: "Todo el mundo prefirió ser útil que importante. Allí no hubo guerra de egos ni de protagonismo. Todo el mundo fue a una", lo que considera que generó un clima de confianza.

Como pasivo, ha mencionado que desde la política había "una visión demasiado paternalista de lo que la gente no estaría dispuesta a hacer", algo que cree que se desmontó al ver las movilizaciones, entre las que ha destacado la del Aeropuerto de Barcelona tras la sentencia, y ha insistido en que el independentismo debe tener autoestima y convicción propia.