Turull (Junts) asegura que ha vuelto el PSC que gritaba "Puigdemont a prisión"

Borràs afirma que las elecciones van "de España o de Catalunya, de rendición o de soberanía"

ARGELÈS-SUR MER (FRANCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado las palabras del presidente de UGT de Cataluña, Matías Carnero, sobre el candidato de Junts+, Carles Puigdemont, y cree que ha demostrado que ha vuelto el PSC que grita "Puigdemont a prisión".

Lo ha dicho en el acto central de campaña en Argelès-sur-mer (Francia), que ha reunido a cerca de 3.000 personas, junto a Puigdemont; la presidenta del partido, Laura Borràs, y los 1 por Tarragona, Girona y Lleida: Mònica Sales, Salvador Vergés y Jeannine Abella.

Turull cree que los socialistas están desesperados porque cada día más gente apoya que Puigdemont vuelva a presidir la Generalitat: "Han vuelto los clásicos, el PSC auténtico, el de verdad, aquella máquina sectaria de destrucción al adversario".

Ha afirmado tambie*n que el candidato del PSC, Salvador Illa, acudió a manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana (SCC) "para decir que hacia falta desinfectar Cataluña de independentistas".

CAMBIOS DE GUIÓN

Ha ironizado con que los socialistas han cambiado varias veces de guión en esta campaña: ha dicho que primero trataron de hablar de gestión y que luego, al ver que "no colaba", el presidente del Gobierno se tomó 5 días para pensar un nuevo relato, según él.

"¿Quién nos iba a decir que el nuevo relato del PSOE sería defender la democracia, la regeneración política, la lucha contra la mentira y la manipulación? ¿Quién nos iba a decir que seria el propio PSOE el que aceptaría que el reino de España no es una democracia plena?", ha preguntado.

REFERÉNDUM VINCULANTE

Turull ha defendido que Junts está en el mismo lugar que cuando defendió el 1-O, y ha retado al PSOE: "Si quieren hablar de democracia de verdad, acordemos un referéndum vinculante".

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dicho que las palabras de Carnero mostraron las carencias éticas, humanas y políticas de la candidatura socialista, y ha asegurado que, en cambio, la candidatura de Puigdemont tiene "dignidad".

"Nosotros no lo hacemos pero, si lo hiciera, vosotros no me aplaudiríais ni el presidente (Puigdemont) me abrazaría", ha añadido.

El presidente de UGT de Cataluña y último de la lista del PSC al 12M, Matías Carnero, replicó el viernes a Puigdemont, que había instado el primer día de campaña al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a salir llorado de casa: "Llorado se fue él en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue a Bruselas".

"PUIGDEMONT O PUIGDEMONT"

Borràs ha destacado el liderazgo de Puigdemont y ha pedido sumar esfuerzos para que vuelve a liderar la Generalitat: "Con la fuerza de los votos y con el esfuerzo en las urnas, podemos restituir al presidente de donde le quitaron de forma ilegal e ilegítima".

"No quieren que el enemigo público número 1 de los que no quieren la independencia de Cataluña vuelva a ser presidente de Cataluña. Y nosotros tenemos que hacerlo posible", ha sostenido.

Para ella, estas elecciones van "de España o de Cataluña, de rendición o de soberanía, de Puigdemont o Puigdemont.