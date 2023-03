Turull (Junts) cierra filas con Borràs y evita hablar de su sustitución en el Parlament

Cree que la sentencia demuestra que es "un caso de 'lawfare' de manual"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado filas con la presidenta del partido, Laura Borràs, y ha evitado hablar de su posible sustitución en el cargo de la presidencia del Parlament tras ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En rueda de prensa este jueves, ha explicado que activarán todos los mecanismos jurídicos para que la Junta Electoral Central (JEC) "no interfiera en la vida política del Parlament", y ha asegurado que sólo abordarán en los órganos del partido la posible sustitución de Borràs al frente de la Cámara cuando se encuentren en este escenario.

"Tenemos la presidencia del Parlament. Ahora mismo la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs", ha destacado Turull, tras asegurar que en Junts ya están acostumbrados a que la justicia les aparte dirigentes políticos, ha dicho.

Según él, no se puede normalizar que haya un Parlament "al gusto, no de lo que votan los ciudadanos, sino de lo que dicta la JEC", y tras constatar que la sentencia no es firme, ha avisado de que la justicia no dictará la vida política del partido.

PRESIDENTA DE JUNTS

"Es un caso de 'lawfare' de manual, y creo que todas las fuerzas han reconocido que si no se tratara de Laura Borràs seguramente no se hubiera llegado a esta situación", ha señalado Turull al preguntársele si es partidario de que la dirigente política siga como presidenta del partido.

Tras reivindicar que el cargo de presidente del partido lo eligen sus afiliados, ha insistido también en que no están en esta discusión y que no se distraerán en ello: "Hay mucha gente interesada en que hablemos de Junts, pero hablaremos del país, de la gente y de la independencia".

Pese a asegurar que no están sorprendidos por el fallo pero sí "indignados, y mucho", consideran que condenarla a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación es desproporcionado.

Sobre que el TSJC proponga un indulto parcial, ha querido subrayar que no negociarán "el futuro del país a cambio de soluciones personales".

MUNICIPALES

Al preguntársele si cree que la sentencia tendrá impacto en el partido de cara a las elecciones municipales, cree que el fallo "a quién perjudica es a la justicia española, y de rebote a la democracia".

A pesar de la sentencia, Turull ha defendido la potestad de Borràs de poder participar en la campaña electoral: "¿Por qué no lo debería hacer?", ha preguntado.