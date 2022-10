Turull (Junts) dice que pedirá a Aragonès que "aclare la mayoría parlamentaria con la que cuenta"

Insiste en que los presupuestos que elaboró Giró no son "los de Junts"

GIRONA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este viernes que se reunirá en los próximos días con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien le pedirá que "aclare la mayoría parlamentaria con la que cuenta".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Salt (Girona) antes de la presentación de Robert Fàbregas como cabeza de lista de Junts de esta localidad para las próximas elecciones municipales.

Turull ha explicado que Aragonès le llamó por teléfono y le propuso un encuentro en persona "un día de estos", en el marco de la ronda de contactos que el presidente está haciendo con los representantes de PSC, Junts, CUP y comuns y que ha arrancado este viernes con una reunión en la Generalitat con la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

"Iremos con la voluntad de ver qué nos quiere explicar", ha afirmado Turull, que ha insistido en que Aragonès deberá explicar con quién puede formar una mayoría parlamentaria de cara a aprobar leyes como los Presupuestos de 2023.

Ha acusado a Aragonès de haber "desistido del apoyo de la CUP y de Junts", y ha afeado que desde ERC pidan el apoyo de Junts a las cuentas argumentando que son los Presupuestos que elaboró el entonces conseller de Economía Jaume Giró.

"NO SON LAS CUENTAS DE JUNTS"

"No es cierto, no son los presupuestos de Junts. Es un presupuesto con muchos servilismos a un pacto al que en ese momento éramos leales", ha concretado Turull en referencia al pacto de legislatura que acusa a ERC de incumplir.

El secretario general de Junts ha sostenido que en el momento en que "hay otra parte que no ha cumplido el pacto, este pacto ya no existe", por lo que ha insistido en que los presupuestos que elaboró Giró no son los que ahora defiende su partido.

También ha afeado que la estructura del Govern haya cambiado, y ha criticado que las Políticas Digitales hayan "quedado difuminadas" dentro de la Conselleria de Presidencia, ya que antes dependían de la vicepresidencia y de la Conselleria de Territorio.

Turull también ha lamentado que las políticas de vivienda, que antes estaban vinculadas "a la problemática social de las personas", ahora estén dentro de Territorio.

LAURA BORRÀS

Sobre la situación de interinidad en la Presidencia del Parlament tras la suspensión de la presidenta de Junts, Laura Borràs, como presidenta de la Cámara catalana, Turull ha sostenido que es una cuestión debe "resolver" ERC.

"ERC ha cogido demasiada afición a decir quién de Junts puede hacer política y quien no puede hacer política", ha criticado Turull, que ha añadido que esto le recuerda a tiempos pasados, de hace tres o cuatro años.