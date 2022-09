Turull (Junts) dice que no se puede "actuar de manera unilateral al margen" del acuerdo de Govern

Niega que parte de Junts quiera salir del Govern y le pide "a ERC que cumpla el acuerdo de Govern"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recalcado que no se puede "actuar de manera unilateral al margen" del acuerdo del Govern de coalición, porque asegura que costó mucho alcanzarlo.

En una entrevista en el diario 'El Punt Avui' este domingo recogida por Europa Press, ha acusado a ERC de no cumplir "la unidad estratégica en Madrid de acuerdo con los criterios del Govern de la Generalitat, aprovechando que ahí hay un Gobierno débil".

"Lo que no vale es que pidan que les expliquemos la alternativa, se la explicamos y, como no les gusta, digan que no la tenemos. No, perdona, la alternativa está", ha añadido Turull en relación a ERC.

Turull ha asegurado que el debate de política general que se celebrará en el Parlament a finales de mes es una oportunidad "para mejorar cosas o rectificarlas para cumplir el acuerdo".

Ha explicado que cuando haya pasado el debate de política general "empezará otra dinámica y otro debate a partir de la valoración" que haga el partido de las conversaciones con ERC, y a partir de ahí los de Laura Borràs tomarán una decisión.

Ha negado que por ahora exista una parte de Junts que quiera salir el Govern y ha asegurado que de manera unánime el partido "está en la fase de pedir a ERC que cumpla el acuerdo de Govern".

"DESMOVILIZAR EN UN ERROR"

Preguntado por la ausencia de la dirección de ERC en la manifestación convocada por la ANC por la Diada, ha contestado que la movilización es el activo más importante para alcanzar la independencia, por lo que "todo lo que sea desmovilizar es un error".

Ha explicado que Junts y la ANC comparten diversas propuestas, como la necesidad de "pasar a la acción", situar un horizonte y un calendario para la independencia y reivindicar un espacio de dirección estratégica del movimiento.

Sobre la petición de la ANC de fijarla en 2023, ha dicho que marcar horizontes no debe descartarse: "Lo que no podemos hacer es encallarnos y no valorarlo por quien lo propone", y ha puesto en valor la tarea y la capacidad de incidencia de la entidad.